Loi immigration : le texte adopté à l'Assemblée nationale

Le projet de loi immigration, remanié en commission mixte paritaire, a été adopté à l'Assemblée nationale ce mardi soir.

L'Assemblée nationale a définitivement adopté ce mardi le projet de loi sur l'immigration, 349 députés votant pour et 186 contre, après un vote favorable du Sénat plus tôt dans la soirée, un épilogue victorieux pour la majorité mais porteur de lourdes conséquences politiques.

Adoption du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.



Députés et sénateurs s'étaient accordés plus tôt dans la journée sur une version commune du texte, après des débats longs et difficiles.

Dans l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a vanté un texte qui mérite d'être voté pour la «protection des Français», puis il a souligné que le texte avait réuni une majorité même sans compter les voix du RN.