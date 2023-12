Vacances de Noël : voici les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Alors que les vacances de Noël approchent, elles commencent ce vendredi 22 décembre et s'achèvent le 7 janvier prochain pour toutes les zones, la circulation sur les routes hexagonales sera chargée ce week-end dans le sens des départs, notamment en Ile-de-France, selon les prévisions de Bison Futé.

Des zones de congestion attendues sur les routes dès ce vendredi en région parisienne et en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec l’arrivée des vacances de Noël dès ce vendredi pour toutes les zones scolaires et pour bon nombre de travailleurs, la circulation sera dense dans le sens des départs en France, selon Bison Futé.

L’organisme de référence sur l’information routière cible l’Ile-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes comme étant les zones où la circulation sera très difficile ce vendredi dans le sens des départs.

© Bison Futé - prévisions pour le vendredi 22 décembre 2023

En région parisienne, le trafic routier sera chargé «dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10». Il est ainsi conseillé de quitter l’Ile-de-France avant 10h ce vendredi. Bison Futé recommande également d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à minuit.

Le centre national d'information routière préconise aussi d’éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 13h à 17h dans le sens des retours vendredi, ainsi que l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 18h. Les conditions de circulation seront difficiles ce vendredi pour les retours en Auvergne-Rhône-Alpes.

Concernant samedi, la circulation sera très difficile dans le sens des départs en Ile-de-France. Il est donc conseillé de quitter la région avant 6h.

© Bison Futé - prévisions pour le samedi 23 décembre 2023

A noter qu’il est aussi déconseillé d’emprunter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 7h à 17h et l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 17h.