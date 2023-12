François Hollande : «Emmanuel Macron a commencé au centre-gauche, il finit par avaliser un texte de la droite dure»

Alors que le vote de la loi immigration a plongé la majorité dans une crise politique, l’ancien président François Hollande a vivement critiqué son successeur Emmanuel Macron, responsable, selon lui, de «la division du pays».

«Emmanuel Macron a commencé au centre-gauche, il finit par avaliser un texte de la droite dure», a souligné ce jeudi 2 décembre François Hollande sur France Inter, en réaction au vote de la loi immigration, vivement critiquée à gauche, mais également par quelques personnalités de la majorité.

«Nous le voyons sur chacun des sujets changer de pied, selon les circonstances, selon les contextes, selon les interlocuteurs. Et c’est ce qui fait qu’il n’y a pas de direction, pas de cohérence et que le pays est divisé», a poursuivi l’ancien président de la République.

.@fhollande : "Je ne suis pas responsable de l'évolution du président Macron : il a commencé au centre-gauche, il finit par avaliser un texte de la droite dure" #le710Inter pic.twitter.com/tR2NGTdbnV — France Inter (@franceinter) December 21, 2023

Alors que l’exécutif est plongé en pleine crise politique, consécutive du vote de la loi immigration, François Hollande y voit l’illustration «qu’il n’y a jamais eu de "en même temps", il y a une succession d’allers et venues». «Vous dites que vous voulez dépasser les clivages, et vous finissez entre la droite et l’extrême droite», a-t-il conclu.

L’adoption de la loi immigration, avec le soutien du Rassemblement national, a laissé un profond malaise dans les rangs dans la majorité. En témoignent le vote «contre» d’une poignée de députés, dont le président de la commission des Lois Sacha Houlié, et la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau.