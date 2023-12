Paris-Montparnasse : pourquoi les tourniquets ont-ils disparu de la station de métro ?

Depuis plusieurs semaines, les portiques nécessaires pour valider son titre de transport ont été retirés à la gare Montparnasse. Loin de vouloir rendre les transports gratuits depuis ce lieu, la RATP a livré à CNEWS ses explications.

Un trafic piéton plus fluide aux tourniquets de métro de la gare Montparnasse pour une bonne raison. Depuis près d’un mois, les tourniquets ont disparu de la station parisienne, là où de nombreux voyageurs en provenance de l’Ouest se ruaient habituellement afin d’acheter un ticket de métro.

Contrairement à ce que de nombreux usagers pensaient, l’accès au métro n’est pas devenu gratuit.

«Il s’agit d’une situation temporaire liée à un projet de modernisation des lignes de contrôle et de réaménagement des espaces au niveau de l’entrée de la gare Montparnasse et l’accès au métro», a indiqué la RATP à CNEWS, ajoutant que ce projet «vise à désaturer la salle d’échange très empruntée située entre les espaces RATP et SNCF, en jouant sur le remplacement des lignes de contrôle par des modèles plus modernes et réversibles».

«Il est également prévu d’installer des appareils de vente supplémentaires pour répartir et surtout limiter les queues», a ajouté la RATP.

Une validation du titre toujours à effectuer

Bien qu’une douzaine de bornes de validation accompagnées d’une signalétique spécifique a été installée afin de permettre aux voyageurs de valider leur titre de transports, les agents de contrôle ont eu pour consigne de faire preuve de discernement à l’encontre des voyageurs, a précisé la RATP, ajoutant que les agents de station inviteront ces derniers à valider leur titre.

D’après le calendrier de livraison de la RATP, la mise en service des nouvelles lignes de contrôle est prévue en amont des Jeux olympiques, au mois d’avril 2024.