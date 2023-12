Solstice d’hiver 2023 : quel est ce phénomène qui va avoir lieu ce vendredi 22 décembre ?

Ce vendredi 22 décembre marque le jour le plus court de l'année 2023, soit le solstice d'hiver. Cet événement astronomique se produira à 4h27, heure de Paris.

Amorcé depuis la fin du mois de juin, le racourcissement des jours doit trouver son apogée ce 22 décembre. La journée de vendredi marque le solstice d'hiver, événement astronomique qui se produit lorsqu'un des pôles de la Terre atteint son inclinaison maximale loin du Soleil.

Concrètement, ce vendredi sera le jour le plus court de l'année 2023, suivi de la nuit la plus longue. Dans l'hémisphère Nord, le solstice d'hiver se produit généralement entre le 20 et le 23 décembre.

Le «soleil arrêté»

Ce phénomène ne dure pas toute la journée mais se produit à un instant précis. Ce 22 décembre, il aura lieu à 4h27, heure de Paris. Après cela, les jours recommenceront progressivement à s'allonger jusqu'au prochain solstice, celui d'été, en juin 2024.

Le mot «solstice» vient du latin solstitium et signifie littéralement «soleil arrêté». Il renvoie à l'image de l'astre qui «s'arrête» dans son mouvement, pour changer de direction.

Les solstices sont les marqueurs des changements de saison et sont étroitement liés à notre expérience du temps et de la lumière solaire. Ils rythment l'année avec les équinoxes, qui se produisent vers le 20 mars et le 23 septembre. Ces derniers coïncident avec le moment où le jour et la nuit sont presque égaux, partout dans le monde.