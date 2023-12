Trafic de drogue : deux magistrats français de liaison mandatés pour traquer les narcotrafiquants à Dubaï et dans les Caraïbes

Ce jeudi 21 décembre, le procureur de Marseille Nicolas Bessone a annoncé que deux postes de magistrats de liaison avaient été créés par le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, à Dubaï et dans les Caraïbes. Objectif : remonter plus facilement les filières de narcotrafiquants.

La France s'exporte à l'étranger pour lutter contre les trafics de drogue. Afin «d'aller chercher les commanditaires et les têtes de réseaux où ils se trouvent», le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti «a créé un poste de magistrat de liaison à Dubaï (Emirats arabes unis) qui devrait faciliter le travail, et un autre qui devrait avoir pour charge les îles des Caraïbes», a indiqué le procureur de Marseille lors d'une conférence de presse consacrée au bilan 2023 des narchomicides et du narcobanditisme.

Le magistrat affecté dans les Caraïbes, «pour les entrées de drogue et notamment de cocaïne» sera basé à Sainte-Lucie, État insulaire situé au sud de la Martinique, a-t-il ajouté. La prise de fonction des deux magistrats est «imminente», selon Nicolas Bessone, qui n'a pas mentionné de date précise. «Nous comptons sur la coopération internationale pour aller chercher les auteurs où ils se trouvent», souvent à l'étranger, a-t-il précisé.

Des chefs de réseau interpellés à Dubaï ou au Maghreb

«Marcassin», «Le professeur», «Bison» : plusieurs têtes de réseau recherchées par la France ont été interpellées ces dernières années à Dubaï. Mais à ce jour, seules deux ont été extradées, Hakim Berrebouh et Moufide Bouchibi. D'autres ont été remises en liberté par la justice émiratie.

Certains commanditaires ont fait du Maghreb et de l'Espagne leur base arrière. Karim Harrat alias «Rantanplan», un Marseillais recherché pour une série d'homicides en bande organisée perpétrés entre 2018 et 2020 en lien avec le trafic de stupéfiants et qui avait fui à Dubaï, puis au Maroc, a ainsi été extradé début 2023 vers la France.

Quant à Mohamed Djeha, dit «Mimo», qui avait commencé son ascension criminelle dans la cité phocéenne et était considéré comme l'un des plus gros trafiquants de drogue français, il a été arrêté en juin en Algérie après des années de traque.