Vidéo : l’impressionnant ballet aérien entre un Airbus A350 et la patrouille de France

Pour célébrer respectivement leur 90e et 70e anniversaire, Air France et la Patrouille de France ont dévoilé une impressionnante vidéo, mardi.

Un ballet aérien exceptionnel en cette fin d'année. Alors que le millésime 2023 a été l'occasion de célébrer le 90e anniversaire d'Air France et les 70 ans de la Patrouille de France, les deux fleurons de l'aéronautique français ont offert une impressionnante complicité.

Dans un film événementiel dévoilé ce mardi, on peut voir 11 Alphajet de la police aux frontières (PAF) rejoindre le 22e Airbus A350-900 de la compagnie aérienne, baptisé «Les Sables-d'Olonne», pour entreprendre une chorégraphie millimétrée.

#ATHOSA350: un ballet aérien pour les 90 ans d’#AirFrance & les 70 ans de la @PAFofficiel.



Des images exceptionnelles à la chorégraphie millimétrée, fruit d’un travail de préparation minutieux, réalisée lors du vol de convoyage de notre 22ème @Airbus A350. https://t.co/kp8nWmNU2U pic.twitter.com/3CycMm57ZX — Air France Newsroom (@AFnewsroom) December 19, 2023

«Un mois de préparation et de coordination minutieuse a été nécessaire pour régler dans les moindres détails ce vol de 45 minutes, et garantir le plus haut niveau de sécurité», a expliqué Eric Prévot, responsable de l'opération et leader de la mission «Athos A350».

«Ce travail réalisé conjointement entre l’équipe de la Patrouille de France, l’équipage d’Air France et le pilote de l’avion caméra a été effectué avec le plus haut niveau d’exigence».

Filmé à plus de 2.500 mètres d'altitude

Réalisé par Eric Magnan (Airborne Films), spécialiste des prises de vues aériennes, le film a été capté à partir d’un avion caméra français TBM 700 DAHER, à plus de 2.500 mètres d'altitude au-dessus de la Camargue.

«Véritable cadeau à tous les passionnés, ce film est un hommage à l’esprit pionnier de l’ensemble du secteur aéronautique français», explique Air France, qui souhaite valoriser «sa longue tradition d’innovation reconnue dans le monde pour son savoir-faire et son excellence, aussi bien dans le domaine civil que militaire». À voir si cette collaboration entre Air France et la Patrouille de France se poursuivra en 2024.