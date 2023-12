Vent, crues, vagues, avalanches… Quels sont les 32 départements en vigilance jaune ou orange ce vendredi ?

Ce vendredi 22 décembre, Météo-France a placé 32 départements en vigilances orange et jaune pour des risques de vents violents, de crues, de vagues-submersion et d’avalanches. Voici lesquels.

Prudence en ce vendredi. Comme l'a indiqué Météo-France, 32 départements français sont placés en vigilances orange ou jaune en raison de vents violents, de crues, d’avalanches ou encore de vagues-submersion.

D'après les relevés de l'agence météorologique, une bonne partie du territoire est concernée par un niveau d'alerte quel qu'il soit, et en particulier l'est du pays, mais également une portion de l'arc pyrénéen et trois départements du nord-ouest.

DES RAFALES POUVANT ATTEINDRE LES 85 KM/H

Dans le détail, il faudra être prudent dans le Pas-de-Calais, la Somme, en Seine-Maritime, l’Aveyron, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et enfin la Haute-Corse, où le vent soufflera fort.

À Perpignan (Pyrénées-Orientales), les bourrasques atteindront notamment jusqu'à 85 km/h, alors qu'il faudra s'attendre à des rafales à hauteur de 50 km/h à Strasbourg (Bas-Rhin) et 65 km/h à Lille (Nord).

La Charente-Maritime, seul département en orange

Météo-France a également lancé une alerte au sujet d’un risque de crues. 19 départements sont concernés, dont la Charente-Maritime qui a été maintenue en vigilance orange ce vendredi.

18 autres départements ont quant à eux été placés en alerte jaune. Sont concernés : le Pas-de-Calais, l’Oise, l’Aisne, la Seine-et-Marne, les Ardennes, la Marne, l’Aube, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, les Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, la Charente, le Puy-de-Dôme et enfin, le Rhône.

Si le temps globalement sec de la semaine dernière a permis une décrue progressive, une nouvelle perturbation a néanmoins traversé le pays, apportant des pluies sur une grande partie du territoire.

Selon Météo-France, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles et des coupures d’électricité peuvent survenir.

L’Est en proie aux avalanches

Par ailleurs, quatre départements de l’Est de la France ont été classés en vigilance jaune pour de potentielles avalanches. Il s’agit de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Isère et des Hautes-Alpes.

Enfin, la Corse-du-Sud est, quant à elle, surveillée pour des risques de vagues-submersion, sur l’ensemble de ses côtes.