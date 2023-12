30 centimètres de neige à Marseille, -16°C à Lyon... Les météos les plus incroyables vécues à Noël en France

Comme le reste de cet hiver, Noël 2023 a connu des températures assez douces et automnales, sans néanmoins battre de records. Voici cinq années où la météo a été plus que particulière pendant les fêtes.

Des fêtes de Noël avec des météos extrêmes. En France, certains 24 et 25 décembre ont plus été marqué par leurs conditions météorologiques que par les festivités. En 2023, Noël a été célébré dans des températures plutôt douces avec du soleil, notamment dans le Sud-Est, et des mercures assez élevés pour la saison, allant jusqu’à 13°C dans le Nord par exemple.

Noël 2015 et ses températures printanières

À l’image de cette année, le Noël 2015 a été fêté avec des températures assez douces, voire printanières. Notamment à Dax où le mercure a atteint 18,9°C, 16,1°C à Lyon ou encore 15,3°C à Troyes.

Cette année-là, certains Français du sud de la Bretagne et du pays Basque ont même eu le courage de se baigner.

Noël 2010, le plus froid et enneigés de ces dernières années

En 2010, il valait mieux rester au chaud. Cet hiver a été le plus froid et enneigés de ces dernières années, et le jour de Noël n’y a pas échappé. En effet, le 24 décembre 2010, les trois quarts du territoire français étaient sous la neige, et plus particulièrement le Nord-Est. L’Alsace et la Lorraine ont notamment été recouvertes par 15 à 40 centimètres de neige. Le trafic de certains aéroports, notamment celui de Roissy près de Paris, a été fortement perturbé. De nombreux passagers ont ainsi célébré Noël bloqués dans l’enceinte de l’aéroport.

Côté températures, le mercure a rarement été aussi bas. En région parisienne, les températures ont chuté à -10°C. Pire encore, il a fait -18°C à Strasbourg, ou encore -16°C à Nancy.

Noël 1983, les pieds dans l’eau

Comme en 2015, certains Français ont pu passer Noël à la plage cette année-là. En 1983, la quasi-totalité de la France a été frappée par des températures exceptionnellement douces pour la saison. Le 24 décembre, on relevait 26°C à Pau, 24°C à Biarritz et 20°C à Saint-Étienne et Toulon.

Noël 1982, la France inondée

En 1982, les Français ont également passé Noël les pieds dans l’eau, mais pas dans les mêmes conditions. Contrairement à 1983 où il a fait très beau, Noël 1982 a subi de nombreux épisodes de pluies, ce qui a provoqué plusieurs crues sur l’ensemble du territoire.

La Seine, la Charente, la Garonne ou encore la Saône ont ainsi débordé le soir du réveillon. Des inondations qui ont duré plusieurs jours.

Noël 1962, le plus froid du 20e siècle

Comme en 2010, l’hiver de l’année 1962 a été particulièrement rude. Il a été désigné comme l’hiver le plus froid du 20e siècle. Et pour cause, le soir du réveillon, il faisait -15 °C à Bordeaux ou encore -9 °C à Biarritz. À Marseille, certaines rues de la cité phocéenne étaient recouvertes jusqu'à 30 centimètres de neige.

Certains fleuves ont ainsi gelés par endroit, c’est le cas notamment du Rhin, du Rhône et de la Seine.