Nouvel An à Paris : le programme des festivités aux couleurs des JO dévoilé

La mairie de Paris vient de dévoiler le programme des festivités prévues dans la capitale pour célébrer la nouvelle année. Une programmation riche, et une avenue des Champs-Élysées qui abordera les couleurs des JO.

De la musique et des performances artistiques sur la plus belle avenue du monde. La Ville de Paris a décidé de marquer le coup sur les Champs-Élysées, dimanche 31 décembre, pour son passage à la nouvelle année, en plaçant les festivités de la Saint-Sylvestre sous le signe des Jeux olympiques et paralympiques.

Comme l'indique la municipalité dans un communiqué, cette grande fête «sera l’occasion de venir admirer de nombreuses prouesses techniques et artistiques préparées spécialement pour l’occasion».

Ainsi, dès 19h, une riche programmation a été mise en place pour les Parisiens, et ceux qui décideront de se rendre dans la capitale.

Dj et karaoké géant

La soirée sera construite autour de trois DJ sets exclusivement féminins : Marine Neuilly, Piu Piu et Barbara Butch.

Et, «afin de rendre cette soirée la plus interactive possible avec le public présent, un karaoké géant sera proposé ainsi qu'un show autour des performances aériennes de Deus ex machina». Il s'agira du «premier spectacle en direct donné au pied de l’Arc de Triomphe pour ces célébrations du Nouvel An».

Mais la Ville ne s'arrête pas là. En exclusivité, le chanteur Slimane interprétera en direct «De l’Amour», la chanson qui représentera la France à l’Eurovision 2024.

À 23h40, «un mapping autour de Paris, de l’olympisme, des mutations de la ville et des visages des Jeux» sera projeté sur l’Arc de Triomphe, avant le traditionnel feu d’artifice de dix minutes, à minuit. En bons maîtres de cérémonie, ce sont l’animatrice et ex-miss France Laury Thilleman, et le journaliste sportif Laurent Luyat qui animeront les réjouissances de la soirée.

Des consignes de sécurité à respecter

La municipalité a évidemment annoncé que l'évènement sera encadré par des mesures de sécurité. Pour accéder au site, les passants seront soumis à une palpation. Les sacs seront également contrôlés.

Sur l'avenue des Champs-Élysées, les bouteilles de verre ne seront pas acceptées, ainsi que les objets tranchants et contendants.

Toute personne refusant un de ces contrôles sera interdite d'accès, rappelle la Ville.