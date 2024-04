RATP : jusqu'à 2.500 euros de primes pour les conducteurs des métros et RER pour les JO

Les négociations pour les primes des Jeux olympiques accordées aux conducteurs du métro et du RER de la RATP se sont achevées ce mercredi. Les conducteurs mobilisés pourront obtenir jusqu'à 2.500 euros de primes dans certains cas.

À trois mois du coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris, les syndicats majoritaires (FO, CGT) ont annoncé ce jeudi, avoir trouvé un accord avec la RATP à la suite d’une réunion ayant eu lieu mercredi. Une proposition de prime de 1.600 euros pour les agents mobilisés du 22 juillet au 8 septembre a été convenue, à laquelle pourra s'ajouter une autre prime par jour travaillés.

Des primes sous conditions

Cette prime de 1.600 euros sera versée aux agents mobilisés pendant les Jeux olympiques sous plusieurs conditions. Elle sera par exemple réduite de 50% si un agent compte cinq jours d’absence sur cette période. Et elle ne sera pas versée du tout si cette absence va au-delà de cinq jours d’absence.

Au contraire, la prime de 1.600 euros pourra être complétée par une prime d’«événement exceptionnel» de 44,10 euros par jour travaillé sur 12 lignes de métro et les RER A et B, pendant les périodes des Jeux olympiques et paralympiques. Avec ces deux primes, les agents concernés pourront être amenés à toucher 2.500 euros au total. Cette prime d’«événement exceptionnel» concerne environ 2.000 agents sur les 30.000 qui travailleront pendant les Jeux.

Report de congés d’été

Les négociations concernant les primes d’été s’effectuent métier par métier, en fonction de l'importance de leur rôle dans le fonctionnement global des transports. Celui des conducteurs, par exemple, est capital. Les agents de la Régie qui travailleront durant les Jeux, se verront octroyer une prime de 1.000 environ.

Pour assurer un fonctionnement optimal du métro parisien, certaines lignes, comme la 9, seront renforcées. Au total, 19.000 agents seront mobilisés tous les jours. 70% des congés d'été ont donc été reportés, selon la RATP à l’AFP.

Pour compenser, les employés auront la possibilité de décaler au maximum 11 jours de congés non pris en 2024, jusqu’à septembre 2025.