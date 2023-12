Soutien à Gérard Depardieu : Pierre Richard perd son statut d'ambassadeur d'une association, le président de l'organisme s’explique

Alors que Pierre Richard a apporté son soutien à Gérard Depardieu dans une tribune signée par une soixantaine de personnalités, l’acteur de 89 ans s’est vu retirer son titre d’ambassadeur de l’association Les Papillons, qui lutte contre les maltraitances faites aux enfants en libérant leur parole. Son président explique son choix.

Un manque de cohérence. Le président de l’association Les Papillons, Laurent Boyet, ne souhaite plus voir Pierre Richard porter le combat de son organisme qui lutte contre les maltraitances faites aux enfants en leur offrant la possibilité de libérer leur parole.

L’association a décidé de se séparer de l’interprète de «La Chèvre», «Le grand blond avec une chaussure noire» ou encore «Les compères», lui retirant son statut d’ambassadeur, et justifie cette décision.

Incompatible avec la mission de l'association

Interrogé par CNEWS, Laurent Boyet estime que «signer cette pétition est incompatible avec le fait d'être ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance, qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leur parole». «Signer cette pétition, c’est donner un blanc-seing aux propos qu’on a entendus de Gérard Depardieu, qui s’amusait et s’excitait de regarder cette petite fille faire du cheval, avec des propos que je ne redirai pas ici», souligne-t-il, expliquant que ce n'est pas l’amitié de Pierre Richard avec Gérard Depardieu qui est en cause.

L'acteur était l'ambassadeur de l'association depuis 3 ans, a précisé Laurent Boyer sur le réseau X.

Depuis 3 ans, Pierre Richard était à nos côtés. Mais parce que nous sommes et serons toujours du côté des victimes et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu qu'il a signé est indécente, Pierre Richard n'est plus un des ambassadeurs de l'association Les Papillons. pic.twitter.com/G0v7RuuFE6 — Laurent Boyet (@assopapillons) December 26, 2023

«Mais parce que nous sommes et serons toujours du côté des victimes et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu qu'il a signée est indécente, Pierre Richard n'est plus un des ambassadeurs de l'association Les Papillons», a-t-il noté, après la publication le 25 décembre dernier d’une tribune dénonçant «le lynchage» de Gérard Depardieu, signée également par Nathalie Baye, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jacques Weber ou encore Gérard Darmon.