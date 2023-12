Nouvel An : du rouge attendu sur les routes à l’approche du réveillon

Après un week-end chargé sur les routes de l’Hexagone dans le sens des départs avec le début des vacances de Noël, les conditions de circulation seront plus fluides en cette fin de semaine. Bison Futé prévoit une circulation très difficile dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 30 décembre.

Les grands axes routiers français seront dégagés avant le Jour de l’an. D’après les dernières prévisions de Bison Futé, la circulation dans l’Hexagone ne sera pas surchargée ce week-end.

Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes sera concernée par la saturation annoncée des différents axes routiers la traversant dans le sens des départs ce samedi.

© Bison Futé

L’organisme préconise donc d’éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 10h à 19h en raison d’un trafic routier saturé attendu.

Bison Futé conseillé également d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 16h à 18h et l’autoroute A40 entre Mâcon et Annemasse de 14h à 16h.

Concernant dimanche et lundi, la circulation ne devrait pas connaître de congestion importante malgré quelques difficultés temporaires et locales en début de soirée pour les trajets vers les lieux de festivités.