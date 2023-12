Tempête Gerrit : un avion manque de s’écraser lors de son atterrissage à Londres (vidéo)

Alors que la tempête Gerrit traverse actuellement le Royaume-Uni, un avion de la compagnie American Airlines a failli s’écraser ce mercredi 27 décembre lors de son atterrissage à l’aéroport Heathrow de Londres. La vidéo a récolté environ 2 millions de vues.

Une grosse frayeur. Ce mercredi 27 décembre, le Royaume-Uni a été frappé par la tempête Gerrit. Cette nouvelle perturbation a engendré de violentes rafales dépassant parfois les 100 km/h ainsi que de fortes pluies. Parmi les zones les plus touchées par cette dégradation météorologique, figure Londres.

A tel point que des avions ont eu de grosses difficultés à atterrir à l’aéroport Heathrow. D’après une vidéo publiée ce mercredi après-midi par Big Jet TV sur X, un avion de la compagnie aérienne American Airlines a manqué de s’écraser lors de son atterrissage.

American 777 insane landing at London Heathrow!



Caught during our livestream at @HeathrowAirport. Strong, gusting crosswind elements catching-out even the most seasoned pilots! Wouldn’t have liked being the NFP on this one watch the flight surfaces





Get involved: what’s… pic.twitter.com/PjfqhsQjX2

— BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) December 27, 2023