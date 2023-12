Seine-Maritime : une maire soupçonnée de complicité de trafic de drogues

Le parquet de Bobigny a demandé que Mélanie Boulanger, maire de Canteleu en Seine-Maritime, soit renvoyée devant le tribunal pour son implication présumée dans un trafic de drogue, a-t-on appris ce jeudi 28 décembre.

Un véritable feuilleton judiciaire. Le parquet de Bobigny a requis un procès à l’encontre de la maire PS de Canteleu (Seine-Maritime), Mélanie Boulanger, pour «complicité de trafic de stupéfiants» ce dimanche 24 décembre, selon des sources judiciaires.

D’après la vice-procureure de Bobigny, l'élue aurait délibérément retardé l'installation de caméras de vidéosurveillance afin de ne pas entraver un trafic de drogue opéré par une famille à Canteleu, dont le bénéfice annuel s'élève à 11 millions d'euros.

«Si ses déclarations et les documents qu'elle fournit montrent que, publiquement, celle-ci tentait de lutter contre les trafics de stupéfiants sur sa commune, les investigations ont démontré que parallèlement, elle "travaillait" avec les Meziani en leur fournissant des informations essentielles à la pérennité et au développement de leur trafic de stupéfiants», a souligné le parquet.

En outre, le parquet a demandé le renvoi devant un tribunal d'un adjoint de la maire, ainsi que de 17 autres individus, comme précisé par Le Monde.

La maire mise en examen en avril 2022

L’affaire a commencé dans le cadre d'une vaste opération anti-stupéfiants, au cours de laquelle Mélanie Boulanger et son adjoint ont été arrêtés le 8 octobre 2021, avant d'être ensuite remis en liberté le lendemain. Un total de 19 personnes avait été placé en garde à vue lors d'une enquête ouverte en septembre 2019 pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et menée par un juge de Bobigny.

Connue comme une figure du Parti Socialiste à Rouen et tête de liste PS-EELV lors des élections régionales de 2021, la maire avait quitté la présidence de la métropole de Rouen en avril 2022 après avoir été mise en examen, pour des accusations liées à la complicité, au transport, à l'acquisition, à la détention, à l'offre ou à la cession illégale de stupéfiants.

Placée sous contrôle judiciaire, Mélanie Boulanger a constamment nié tout lien avec les trafiquants de drogue de sa commune, dont elle est maire depuis 2014. «Ils ont essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec moi par personne interposée. Je suis une élue de terrain. On m'appelle, je réponds. Ils ne m'ont évidemment jamais appelée eux-mêmes», avait-elle déclaré.

Pour le moment, sa démission de son poste de maire de Canteleu n'est pas envisagée.