JO 2024 : voici comment ne pas payer plus cher les transports à Paris et en Ile-de-France

Pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, les tarifs des transports en commun augmentent en Île-de-France. Une hausse qui ne touchera pas les Franciliens rassure Île-de-France Mobilités. Mais attention, il faudra quand même veiller à faire les choses dans l'ordre.

Une hausse des prix qui inquiète les Franciliens. Alors que plus de 10 millions de spectateurs sont attendus en région parisienne lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Ile-de-France Mobilités a investi 200 millions d’euros dans la mise en œuvre d'un plan de transport dédié, qui comprend notamment une augmentation de 15 % de l'offre de mobilité. Et pour financer cette offre supplémentaire, les tarifs vont augmenter le temps de l’événement sportif, du 20 juillet au 8 septembre 2024.

Pas d’augmentation pour les Abonnés

Concrètement, le ticket T+, comprenant les trajets en métro, tramway et bus, sera vendu 4 euros contre 2,10 euros actuellement. Un passe spécial «Paris 2024» sera aussi disponible durant les Jeux. Celui-ci permettra de se déplacer dans toute l'Île-de-France, aéroports compris, et coûtera 70 euros la semaine. Une question se pose : cette augmentation concerne-t-elle les Franciliens ?

Ile-de-France Mobilités l’assure : «Vous êtes Francilien et vous vous demandez comment vous déplacer pendant les Jeux de Paris 2024 sans être impacté par la hausse tarifaire ? Abonnés ou voyageurs occasionnels, pour vous rien ne change». Pour les abonnés (Navigo Annuel, Navigo Mensuel, Navigo Senior, Améthyste et imagine R), il n’y a donc aucun changement à signaler.

Deux solutions pour les usagers occasionnels

En revanche, pour les utilisateurs occasionnels, deux options s’offrent à eux. D’une part, l’usager peut souscrire au service Navigo Liberté +. Cela lui permet de voyager en métro, bus ou tramway et de payer le mois d’après tous les trajets qu’il a réalisés. L’abonnement à ce service est gratuit. Par ailleurs, Ile-de-France Mobilités précise que le ticket est à 1,73 euro et que les «correspondances sont gratuites».

Sinon, il est possible d’acheter ses titres de transport avant le 20 juillet 2024. Pour cela, il est possible de charger jusqu’à 30 tickets T+ sur un passe Navigo Easy (2,15 euros l’unité et 17,35 euros le carnet). Puis, pour les utilisateurs occasionnels des trains et RER en banlieue, il faudra procurer des carnets de tickets «Origine-Destination», là-aussi, avant le 20 juillet 2024. Le billet sera donc à 5 euros maximum et le carnet ne dépassera pas les 40 euros.

En ce qui concerne les bénévoles lors des Jeux olympiques de Paris 2024 (45.000 usagers), Ile-de-France Mobilités précise qu’un forfait gratuit leur sera attribué pendant la durée de l’événement.