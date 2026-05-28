Circulation différenciée en Île-de-France : ce qu’il faut savoir

Des restrictions de circulation entrent en vigueur en Île-de-France à partir de ce jeudi midi et jusqu’à samedi soir, en raison d’un épisode de pollution de l’air. La préfecture de police de Paris impose notamment la circulation différenciée à l’intérieur du périmètre de l’A86, avec des limitations de vitesse et des mesures supplémentaires pour les poids lourds et l’industrie.

C’est une mesure d’urgence face à la dégradation de la qualité de l’air. À partir de ce jeudi midi et jusqu’au samedi 30 mai inclus, la circulation différenciée est mise en place en Île-de-France, a annoncé la préfecture de police dans un communiqué.

Dans la zone concernée, délimitée par l’autoroute A86, seuls les véhicules disposant d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler. Les autres véhicules, plus polluants, sont temporairement interdits de circulation dans ce périmètre, sauf dérogation.

Vitesse réduite et restrictions pour les poids lourds

En parallèle, plusieurs limitations de vitesse sont appliquées sur les axes franciliens. Les vitesses maximales sont abaissées de 20 km/h sur les autoroutes normalement limitées à 130, 110 ou 90 km/h, ainsi que sur certaines routes nationales et départementales. Sur ces dernières, la vitesse est plafonnée à 70 km/h lorsqu’elles sont habituellement limitées à 80 ou 90 km/h.

Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont également concernés par ces restrictions. Ils doivent contourner la zone francilienne via la rocade extérieure, afin de limiter les émissions dans l’agglomération parisienne.

Ces décisions ont été prises en lien avec les prévisions d’Airparif, qui anticipe un épisode de pollution atmosphérique sur la région.

Le dispositif d’urgence comprend également des mesures dans le secteur industriel, avec la suspension temporaire des activités les plus polluantes et le report de certains travaux émettant des composés organiques volatils.