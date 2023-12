Réforme des retraites, émeutes urbaines, Sainte-Soline... L'année 2023 marquée par les violences en France

Manifestations contre la réforme des retraites, émeutes à la suite de la mort de Nahel ou encore affrontements avec la gendarmerie pour lutter contre le projet de méga-bassines... L'année 2023 qui a été marquée par de nombreux épisodes de violence en France. Rétrospective.

Toujours plus de violences. L'animosité s'est emparée des rues françaises en 2023 avec, notamment, de nombreux affrontements violents tout au long de l'année entre la police et les manifestants. Les forces de l'ordre ont été largement prises à partie avec 10.762 policiers blessés au 31 octobre 2023, dont près de 4.000 à la suite de violences volontaires. Au 22 décembre 2023, 9 policiers avaient perdu la vie en service, dont 3 lors d’une opération de police.

LES MANIFESTATIONS CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES

Des policiers pris pour cible, des immeubles incendiés et des commerces dégradés par des manifestants radicaux, des scènes qui se sont répétées, sur les six premiers mois de l'année 2023, notamment lors des manifestations pour lutter contre la mise en place de la réforme des retraites. Sur cette période, Emmanuel Macron et son gouvernement cristallisent le mécontentement des Français. Le 15 mai, le neveu de Brigitte Macron est agressé à Amiens.

«Il y a eu une addition de manifestations avec des groupes, notamment d’extrême gauche, des groupuscules plutôt black blocs ou antifa, venus non pas pour exprimer un mécontentement social mais pour brûler, semer le chaos et tuer du flic», expliquait Eric Henry, délégué national du syndicat Alliance, sur CNEWS.

DES MANIFESTANTS VIOLENTS CONTRE LEs MEGA-BASSINES

Le mois de mars a également été marqué par des affrontements violents à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres pour protester contre le projet de méga-bassines. Alors que de nombreux manifestants étaient sur place, malgré une interdiction, la situation avait rapidement dégénéré. Des véhicules de gendarmerie avaient été incendiés. Le 25 mars, une soixantaine de gendarmes et plus de 200 manifestants ont été blessés à la suite des affrontements. «Cela fait bientôt quarante ans que je suis gendarme. Je n’ai pas souvent vu une telle concentration de ce niveau de violence là», analysait Christian Rodriguez, le directeur général de la gendarmerie, sur CNEWS.

des émeutes violentes cet été

Le 27 juin, alors que la page des retraites est tournée, la mort du jeune Nahel lors d'un contrôle de police va provoquer un nouvel embrasement. De Paris, à Marseille, en passant par Strasbourg, des émeutiers, parfois très jeunes, pillent, vandalisent des commerces, dégradent du mobilier urbain et s'en prennent aux forces de l'ordre. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, des émeutiers vont s'attaquer à la maison du maire de l'Hay-Les-Roses, dans le Val-de-Marne, à l'aide d'une voiture bélier. Les politiques ont été particulièrement visés cette année avec une augmentation de 15% des agressions sur les élus de la République selon une étude du CEVIPOF.

Une violence de plus en plus présente, pas seulement envers les forces de l'ordre ou les élus. Selon un dernier rapport de l'Office français des drogues et toxicomanies (OFDT), la criminalité en lien avec les trafics est en hausse de 57% en France sur l'année 2023.