Météo : après le vent et la pluie, pourquoi les températures vont-elles brutalement chuter dès ce vendredi ?

Après des températures particulièrement douces pour la saison depuis le début de la semaine, quoique conjuguées à du vent et de la pluie, le mercure doit chuter brusquement à compter de ce vendredi.

À l'heure où deux perturbations ont traversé le pays depuis le début de la semaine, causant le passage du Pas-de-Calais en vigilance rouge aux crues durant trois jours successives, la France doit désormais faire face à un épisode de froid dès ce vendredi 5 janvier, et ce durant plusieurs jours.

Selon Météo-France, contacté par CNEWS, le mercure devrait en effet brusquement chuter et descendre sous la barre des moyennes de saison. «On a une baisse des températures prévue dès vendredi. Samedi on va retrouver les normales de saison puis, à partir de dimanche, on va passer en dessous avec des flux (vent : ndlr) qui vont s’orienter au nord», nous a affirmé Météo-France.

«Par conséquent, ils vont ramener de l’air plus frais. Cela va concerner toute la France avec des gelées qui peuvent être généralisées et des températures qui pourraient avoir du mal à devenir positives et de passer au-dessus la barre de 0 °C», a ajouté le service météorologique notant que ce «passage sous les moyennes de saison nous change de cette douceur qu’on peut souvent observer».

Une dépression, un anticyclone et de l'air polaire

À l’origine de cette baisse drastique des températures, une dépression qui va faire son apparition en Méditerranée en cette fin de semaine. «Celle-ci va orienter les courants. Lors d’une dépression, le vent tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre. Cet air va donc contourner les basses pressions qui sont sur l’Italie, remonter vers l’Allemagne et arriver en France», a expliqué Météo-France.

Puis, comme l’explique Météo-France, un puissant anticyclone doit s’établir sur la marge ouest de l’Europe avant de prendre la direction du nord du continent en début de semaine prochaine. Centré vers les îles britanniques, cet anticyclone doit impacter la France.

En effet, les hautes pressions prendront la place des dépressions qui se sont succédé ces dernières semaines. Ainsi, «le flux d'ouest à sud-ouest récurrent sur le pays va être remplacé par un flux d'est à nord-est continental, beaucoup plus froid en cette saison», a affirmé le service météorologique.

Cela va donc favoriser l'arrivée d'air polaire, «d'une façon atténuée», venu de Scandinavie. Cet épisode de froid doit toucher toute la France, y compris dans la moitié sud, notamment le sud-est «en fonction du placement précis des dépressions qui pourraient circuler en Méditerranée».

Un froid marquant lundi et mardi

Mais cet épisode de froid va-t-il durer longtemps ? Probablement pour Météo-France qui estime que ce phénomène est «amené à durer quand même toute la semaine prochaine». Et d'ajouter : «on devrait avoir des températures sous les moyennes de saison. Et cela peut perdurer encore au-delà, surtout sur le nord de la France», prévient le service météorologique.

À savoir également que ce «froid est quand même un peu plus marqué en début de semaine prochaine. Le plus frais serait entre lundi et mardi. Au-delà, le froid doit s’atténuer tout en restant sous les moyennes de saison», a dit Météo-France.

Du côté des températures globales prévues, «l'indicateur thermique national pourrait passer en début de semaine prochaine en dessous de 0 °C, ce qui ne s'est pas produit depuis près de 6 ans (février 2018), accentuant le côté remarquable de cet épisode froid à venir. Le froid sera souvent souligné par une bise qui accentuera la sensation de froid», a conclu le service météorologique.