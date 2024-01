«Il joue à Rocky Balboa» : les politiques se moquent de la vidéo d'Emmanuel Macron sur les Jeux olympiques

La vidéo d’Emmanuel Macron postée ce lundi 8 janvier pour faire la promotion d’une pratique sportive quotidienne à «200 jours des Jeux olympiques» a vivement fait réagir la classe politique.

Gants de boxe sur l’épaule, sac de frappe en arrière-plan, Emmanuel Macron a appelé les Français «à faire au moins 30 minutes de sport chaque jour», dans une vidéo publiée sur X ce lundi 8 janvier. Dans son intervention, le chef de l’Etat a insisté sur l’importance du sport, devenue «grande cause nationale», rappelant l’échéance des Jeux olympiques à venir. «Les JO c’est dans 200 jours et ça commence maintenant», a-t-il déclaré, se félicitant d’organiser les Jeux «les plus décarbonés de l’Histoire».

Si le président de la République a obtenu le soutien de sa famille politique, il n’en fallait pas moins que cette vidéo matinale pour faire sauter du lit l’opposition. «Il empêche les gens d’avoir des loisirs, et voici qu’il les culpabilise s’ils ne trouvent pas 30 minutes entre deux boulots et les enfants pour faire du sport…», a dénoncé François Piquemal, député La France insoumise de Haute-Garonne.

Il empêche les gens d’avoir des loisirs, et voici qu’il les culpabilise s’ils ne trouvent pas 30 minutes entre deux boulots et les enfants pour faire du sport…



Un Macron ça ose tout c’est même à ça que ça se reconnaît! https://t.co/EcdXD5i1Pq — François Piquemal (@FraPiquemal) January 8, 2024

De son côté, l’élu LFI Bastien Lachaud a pointé du doigt la sortie d’Emmanuel Macron qui, selon lui, arbore la tunique «d’influenceur» et «joue à Rocky Balboa», «pour cacher un bilan social, écologique, démocratique et diplomatique désastreux».

La sécurité des JO préoccupe

Alors que les organisateurs de ces Jeux olympiques n’ont cessé de vanter une cérémonie d’ouverture inédite, sur la Seine, en plein Paris, la question de la sécurité de cette cérémonie, et de l’événement en général, a également été replacée au cœur du débat, par le biais de cette vidéo.

«Jeux verts, Jeux décarbonés, Jeux paritaires mais est-ce que Jeux totalement sécurisés ?», s’est interrogé Emmanuel Blairy, député Rassemblement national du Pas-de-Calais.

Jeux verts, jeux décarbonés, jeux paritaires mais est-ce que jeux totalement sécurisés ? https://t.co/ALnuOn1TLT — Emmanuel Blairy (@BlairyEmmanuel) January 8, 2024

La sécurité des Jeux olympiques est une des priorités du gouvernement, notamment en raison du niveau très élevé de la menace terroriste persistante. Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer prévoit de faire appel, sur la base du volontariat, à son personnel administratif pour différentes missions, notamment celle liée à la détection d’explosifs.

Les JO mobiliseront en moyenne 30.000 fonctionnaires de police avec parfois un pic à 45.000, notamment pour la cérémonie d’ouverture, selon le préfet de police de Paris Laurent Nuñez.