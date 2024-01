JO 2024 : «On va y arriver», martèle la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, à 200 jours de l'évènement

À 200 jours des JO de Paris, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a assuré ce lundi 8 janvier que la France tiendrait le pari de réussir des Jeux «jusque dans le moindre détail».

Tour d'horizon, à 200 jours de la date butoir. En déplacement ce lundi 8 janvier au siège de la préfecture de la région d’Île-de-France, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a martelé que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seraient une réussite. «On va y arriver», a-t-elle assuré face au préfet de la région Île-de-France Marc Guillaume, ainsi que des élus et des représentants.

Après avoir remercié les préfets et services de l'État, la ministre a ainsi fixé les quatre clés qui feront des JO une réussite. «Il faudra nécessairement assurer le meilleur accueil possible aux délégations et aux visiteurs, une gestion de l'événement avec ce que cela implique côté sanitaire, sans oublier l'enjeu majeur sur le plan sportif. Enfin, permettre un héritage durable et utile pour la nation», a indiqué Amélie Oudéa-Castéra.

Un peu plus tôt dans la journée, le président de la République Emmanuel Macron avait publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il donnait rendez-vous aux Français pour ces Jeux «paritaires et décarbonés». «C'est dans 200 jours et ça commence maintenant», a-t-il lancé face caméra, gants de boxe sur l'épaule.

84% des infrastructures terminées

Du côté des infrastructures dédiées aux épreuves, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) avait annoncé la semaine dernière que 84% des sites étaient achevés.

«Lorsque l'on sait que l'on a aujourd'hui 84% des constructions olympiques qui sont d'ores et déjà livrées avec cinq fois moins d'accidentologie que sur les chantiers classiques, c'est aussi grâce au travail de vos équipes», a lancé la ministre des Sports en direction des préfets des départements en Île-de-France, citant l'inspection du travail.

J-200 avant les #JOP2024 ! Pari réussi pour la SOLIDEO : à moins de 7 mois des Jeux, elle tient les ambitions annoncées en 2018 avec 84% des #OuvragesOlympiques achevés. + de détails avec @Ferrand_N, dans l'article @lemondefr d'@ecazi et @NLepeltier : https://t.co/ftAHKbxnqj — SOLIDEO (@SOLIDEO_JOP) January 8, 2024

Au total, plus de 80% des épreuves olympiques se dérouleront en Île-de-France, a rappelé Marc Guillaume. Mais en plus des sites des épreuves, 119 communes franciliennes accueilleront les délégations étrangères et les centres de préparation aux Jeux (CPJ).

Les CPJ et fan zones en ile-de-france

Dans la région francilienne, 119 collectivités ont d'ores et déjà été labellisées «Terres de Jeux 2024», et accueilleront des Centres de préparation aux Jeux (CPJ). Les délégations internationales viendront sur ces sites où les athlètes pourront s'entraîner en amont des épreuves.

Ainsi, la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) recevra l'équipe brésilienne de judo l'été prochain. Versailles (Yvelines), où se dérouleront les compétitions équestres olympiques, accueillera l'équipe suédoise d'équitation, tandis que Fontainebleau (Seine-et-Marne) hébergera à la fois la délégation sud-coréenne, ainsi que l'équipe irlandaise d'athlétisme.

La commune de Fontainebleau proposera également «de nombreuses animations en lien avec la Corée du Sud tels que des ateliers d'apprentissage de la langue, un spectacle de musiques traditionnelles coréennes et un défilé de Hanboks», ces costumes traditionnels, a assuré une représentante ce lundi.

Enfin, Amélie Oudéa-Castéra et Marc Guillaume ont souligné la multiplicité des zones de célébration ou «fan zones», dans la capitale (qui en comptera une dizaine du 25 juillet au 8 septembre) et dans la région, où franciliens et visiteurs seront amenés à supporter leurs athlètes et profiter des festivités.