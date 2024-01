Gabriel Attal : quel est le patrimoine du nouveau Premier ministre ?

C’est un passage obligatoire. Tout juste nommé Premier ministre, Gabriel Attal a vu sa déclaration de patrimoine examinée à la loupe. Que possède réellement le nouveau locataire de Matignon ?

Voiture, appartement, livret d’épargne… Que possède réellement Gabriel Attal qui vient d’être nommé ce mardi 9 janvier 2024, Premier ministre d’Emmanuel Macron ? CNEWS s’est penché sur sa déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

11% d'une SCI

Le plus jeune Premier ministre de la Ve République a dans son patrimoine 11% des parts d'une SCI, c'est-à-dire d'une société civile immobilière. Estimée à 1,2 million d'euros, il en possède 129.900 euros, selon sa déclaration à l'HATVP.

Deux assurances vie

Bien qu'il soit encore à peine âgé de 34 ans, Gabriel Attal a souscri deux contrat d'assurance vie. Le premier en février 2012 pour un montant de 160 euros et le second en avril 2016 bien plus conséquent puisqu'il représente 1.458.676 euros.

Une petite somme sur ses comptes courants

Si Gabriel Attal a une assurance vie bien fournie, ses comptes bancaires le sont un peu moins. Sur l'ensemble de ses comptes courants et produits d'épargne, le nouveau chef du gouvernement possède près de 38.000 euros

Une Vespa

Le Premier ministre est l'heureux propriétaire d'un scooter Vespa 50 acheté 2.600 euros en 2014 . Sa valeur est aujourd'hui de 1.000 euros. Depuis le scandale de François Hollande surpris sans escorte à scooter en janvier 2014, il est peu probable de croiser Gabriel Attal au guidon de sa Vespa tant qu'il sera le locataire de Matignon.