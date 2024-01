-7°C à Saint-Flour, -6°C à Strasbourg et Rodez, -2°C à Paris... Ce mardi devrait être la journée la plus froide de la semaine

La journée de mardi s'annonce particulièrement froide et devrait être la plus froide de la semaine. L'indicateur thermique national pourrait passer en dessous de 0°C pour la première fois depuis 2018.

La douceur qui a marqué le début de l'hiver ne sera plus qu'un lointain souvenir mardi. La journée s'annonce en effet comme la plus froide de la semaine, avec des températures négatives sur la quasi-totalité du pays.

Météo-France prévoit notamment -7°C à Saint-Flour, -6°C à Strasbourg et Rodez, -5°C à Valenciennes ou encore -2°C à Paris. La neige entrera en scène dans la Drôme, l'Isère, l'Ain et le Jura, pour quelques centimètres. Des flocons tomberont aussi, en faible quantité, du Bassin parisien à la Basse-Normandie et à la Bretagne.

Les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Calvados, de l'Orne et de l'Eure ont été placés mardi en vigilance orange neige/verglas. «Un axe neigeux s'étend de la région parisienne à la Basse-Normandie. Les quantités de neige tombées sont supérieures à ce qui était attendu. Des plaques de verglas routiers se forment également», a indiqué Météo-France.

Mardi, l'indicateur thermique national, qui représente la moyenne de la température relevée dans 30 stations météorologiques du territoire, pourrait ainsi passer en dessous de 0°C. Ce n'est plus arrivé depuis février 2018, soit près de six ans.

Ce changement de météo s'explique par l'arrivée ce week-end d'un puissant anticyclone sur la marge ouest de l'Europe, qui va s'étendre sur le Nord du continent en ce début de semaine. D'après Météo-France, «cette zone des hautes pressions» va venir «remplacer le rail des dépressions» qui a causé des précipitations records sur le Nord de la France récemment.

Un flux beaucoup plus froid s'étend

Un flux d'est à nord-est continental, sec et beaucoup plus froid, va donc venir prendre la place du flux d'ouest à sud-ouest jusqu'ici récurrent sur le pays. De premières gelées ont été relevées dimanche, en plaine, près des frontières du Nord-Est.

Elles risquent de concerner la majeure partie du pays cette semaine et seront les plus fortes du Massif central au frontières de l'Est. Les zones littorales du Nord-Ouest et du Sud-Est du pays devraient en revanche y échapper.

Dimanche, 60 départements avaient déjà été placés en vigilance jaune neige et verglas. Seuls ceux des façades altantique et méditerranéenne n'étaient pas concernés. Par ailleurs, onze départements des massifs montagneux sont en vigilance jaune avalanches, ainsi que l'Andorre. Les Pyrénées ont enregistré d'importantes chutes de neige, ce qui provoque des difficultés de circulation au-dessus de 500 mètres d'altitude.

Lundi matin, 40 départements avaient été placés en vigilance jaune grand froid. Certaines préfectures, notamment celles du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle ou du Cantal, avaient d'ailleurs activé leur plan «Grand froid». D'autres, comme dans les Hauts-de-Seine, le Bas-Rhin et en Loire-Atlantique, ont annoncé la mise en place de dispositifs de prévention et de vigilance. Une cinquantaine de départements sont également en vigilance jaune «neige-verglas».

Ces différentes mesures doivent notamment permettrent de mobiliser des places d'hébergement supplémentaires pour les publics vulnérables, les personnes sans domicile par exemple.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, départements toujours en vigilance orange crues, cette baisse des températures suscite l'inquiétude. Les habitants craignent des dégâts supplémentaires alors que les sols sont encore gorgés d'eau, les maisons toujours humides et, pour certaines, sans chauffage.