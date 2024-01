Remaniement : quel avenir politique pour Elisabeth Borne ?

Lors de sa passation de pouvoir avec Gabriel Attal, nommé Premier ministre ce mardi 9 janvier, Elisabeth Borne a donné des détails sur son avenir en politique, révélant reprendre dans la foulée son mandat de député.

Elle n’abandonnera pas la politique. Ce mardi 9 janvier, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, à la suite de la démission, la veille, d’Elisabeth Borne. Lors de la passation de pouvoir à Matignon, l’ancienne cheffe du gouvernement a remercié ses collaborateurs, donnant des éléments sur son avenir.

«Je veux dire ma reconnaissance aux parlementaires de la majorité. Dans un contexte inédit, souvent face aux attaques les plus brutales, ils ont tenu. Je serai bientôt l’une d’entre eux, en tant que députée du Calvados et je me réjouis de continuer à servir mon pays avec détermination et exigence», a-t-elle déclaré.

Un retour sur les bancs de l'Assemblée

Elisabeth Borne fera donc prochainement son retour sur les bancs de l’Assemblée nationale en tant que députée du groupe Renaissance. Pour rappel, Emmanuel Macron avait exigé de ses ministres qu'ils s'assurent la confiance des Français en remportant une circonscription lors des élections législatives de 2022.

En reprenant son mandat, dans la 6e circonscription du Calvados, Elisabeth Borne ne touchera donc pas son indemnité de départ, équivalente à son salaire mensuel soit un peu plus de 15.000 euros.