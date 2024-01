Remaniement : qu’est-ce que le vote de confiance auquel pourrait se prêter le Premier ministre Gabriel Attal ?

Des élus de l’opposition ont d’ores et déjà demandé que le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, sollicite le vote de confiance des parlementaires, au risque de déposer une motion de censure si cette tradition, non-obligatoire, n’est pas respectée.

Un premier pas vers les parlementaires. Une fois nommé, le Premier ministre est encouragé de soumettre la légitimité de son poste par l’intermédiaire d’un vote de confiance. S’il n’est pas un principe constitutionnel, la Constitution de 1958 prévoit que le nouveau locataire de Matignon engage la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale, ou bien sur son programme. Cependant, le principal intéressé n’est pas obligé de se prêter à cet exercice.

A titre d’exemple, Elisabeth Borne avait refusé de se soumettre à ce vote de confiance en raison notamment du rapport de force à l’Assemblée nationale et de la majorité relative présente au Palais-Bourbon, qui aurait pu faire basculer ce vote dans le négatif.

Un risque de motion de censure ?

Si le nouveau Premier ministre n’a pas encore été nommé, à la suite de la démission d’Elisabeth Borne, la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot a d’ores et déjà annoncé que son groupe déposerait une motion de censure si le nouveau chef du gouvernement ne sollicitait pas ce vote de confiance.

Borne a démissionné, laissant derrière elle 23 49.3 et une démocratie salement amochée.





Peu importe par qui le monarque la remplacera, nous exigeons un vote de confiance au Parlement !





C'est ce vote qui organise la vie politique dans le pays et à l'Assemblée entre la majorité… — Mathilde Panot (@MathildePanot) January 8, 2024

Cette motion de censure, qui nécessite la majorité absolue, soit 289 voix, doit «clarifier qui soutient le gouvernement et sa politique si dure pour les faibles et si généreuse pour les puissants, et de l'autre côté, qui s'oppose à cette politique», a expliqué l'eurodéputée LFI Manon Aubry au micro de Sud Radio.