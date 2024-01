Sondage : 44% des Français mettent le pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations, devant la santé et la sécurité

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi 11 janvier, 44 % des Français interrogés ont placé le pouvoir d’achat en tant que préoccupation principale, devant la santé (31 %), l’insécurité (26 %), l’immigration (24 %) et l’environnement (22 %).

L’aspect financier privilégié par les Français. La préoccupation principale des Français est le pouvoir d’achat pour 44 % du panel d’un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD relayé ce jeudi. Cette thématique dépasse largement celle de la santé (31 %), l’insécurité (26 %), l’immigration (24 %) et l’environnement (22 %).

Peu importe l’âge des sondés, la priorité de ces derniers est toujours la même : le pouvoir d’achat. Néanmoins, les préoccupations évoluent selon les générations questionnées.

Chez les 18-24 ans, l’accent est porté sur l’immigration (30 %) et l’emploi (24 %), alors que chez les 25-34 ans, il est mis sur la santé (29 %) puis l’insécurité et l’environnement (23 % chacun).

A l’inverse, les personnes âgées de plus de 50 ans privilégient les thématiques de la santé, de l’insécurité et de l’immigration.

Des divergences notables sur le plan politique

Les préoccupations diffèrent selon l’appartenance politique des personnes interrogées, même si le pouvoir d’achat demeure la priorité de la quasi-totalité du panel.

Ainsi, les partisans de la gauche radicale placent les inégalités sociales (34 %) et la santé (23 %) derrière, alors que ceux proches de la gauche traditionnelle ciblent l’environnement (42 %) puis la santé (31 %).

Ces deux dernières thématiques sont également les soucis principaux des sympathisants du centre après le thème du pouvoir d’achat.

A droite de l’échiquier politique, l’immigration et l’insécurité trônent en tête des préoccupations des sympathisants de droite et d’extrême droite. Ces dernières obtiennent respectivement 48% et 56% des votes pour le premier thème ainsi que 40% et 43% pour la seconde thématique.

Une inflation forte en 2023 qui devrait chuter en 2024

Dans ses dernières prévisions publiées mi-décembre, l'Insee s'attend à une inflation à 4,9% en moyenne annuelle en 2023 (après 5,2% en 2022), et à 2,6% sur un an en juin prochain. La Banque de France a, quant à elle, prédit que l'inflation atteindrait 5,7% en moyenne annuelle en 2023 et tomberait à 2,5% en 2024, mesurée selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).

L'inflation en France est légèrement remontée à 3,7% sur un an en décembre, après 3,5% en novembre, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des services, selon des données provisoires publiées jeudi dernier par l'Institut national de la statistique (Insee).

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé ce dimanche 7 janvier que les prix de certains produits alimentaires allaient baisser en 2024. «Je suis sûr que certains prix vont baisser», a indiqué le ministre, précisant que ces baisses se verraient «dès que les négociations commerciales auront pris fin», le 31 janvier.

Les prix de l'alimentation, qui avaient été le principal moteur de l'inflation en 2023 avec un sommet à presque 16% au printemps, ont en revanche continué à ralentir, avec une hausse de 7,1% sur un an en décembre (contre 7,7% en novembre).

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne entre le 9 et le 10 janvier, auprès d’un échantillon représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.