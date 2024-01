Grenoble : une association étudiante demande le démantèlement du camp de migrants sur le campus

L’Uni, une association d'étudiants de l'Université Grenoble Alpes, a mis en ligne une pétition afin de demander la fermeture d'un camp de migrants, présent sur le campus depuis 2018.

Un ras-le-bol. Ce vendredi 12 janvier, à l'Université Grenoble Alpes, une organisation étudiante, l'Uni, a lancé une pétition pour obtenir le démantèlement d'un camp de migrants installé sur le campus depuis 2018.

Majoritairement occupé par des hommes d'Afrique subsaharienne, le camp fait l'objet d'accusations concernant les mauvaises conditions d'hygiène, telles que des toilettes très sales ou encore de la nourriture non protégée, attirant des rats. Des étudiants, notamment des femmes, ont également signalé des commentaires et des menaces liées à la présence des migrants depuis six ans.

Insécurité, insalubrité... Signe la pétition pour démanteler le camp de migrants du campus de Grenoble ! https://t.co/0AMQLjooqj pic.twitter.com/7G55y2Byke — UNI Grenoble (@unigrenoble) January 12, 2024

Cette pétition a été lancée alors que le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes a adopté presque unanimement une motion de la CGT appelant «l’ensemble de la communauté universitaire à se mobiliser et à demander au président de la République de ne pas promulguer cette loi [immigration] qui fait honte à notre démocratie».

«Une prétendue bienveillance»

L'Uni a ainsi critiqué le manque d'implication du président de l'Université et des autres associations étudiantes, les accusant d'ignorer les véritables problèmes sous prétexte «d'une prétendue bienveillance».

Selon l'association, l'accent devrait être mis sur l'amélioration des diplômes, la transmission du savoir et la préparation des étudiants à l'emploi après leurs études, ce qui est compromis par la présence d'un camp de migrants à l’université.