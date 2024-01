Pourquoi les taxis manifestent-ils en Île-de-France ce vendredi ?

Ce vendredi 12 janvier, de nombreux taxis participent à une «opération escargot». Une manifestation qui a engendré plusieurs ralentissements, en Île-de-France, notamment sur les autoroutes A1 et A13.

Les taxis en colère. L'opération escargot mise en place à l'appel de l'association Élite taxi France a créé, comme espéré, des bouchons sur les routes franciliennes ce vendredi matin. Un cortège d'une dizaine de taxis s'est élancé de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle aux alentours de 7h. Ils ont, ensuite, rejoint le ministère de la Santé, en passant par l'autoroute A1 à une allure réduite afin de créer des bouchons, en signe de manifestation.

Ils manifestent contre l'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale qui les oblige à mutualiser leurs courses lors du transport de patients vers les hôpitaux ou les centres de soins. C'est-à-dire que les taxis devront faire du covoiturage avec plusieurs patients pour se rendre à l'hôpital. Le système devrait être géré par une plate-forme numérique qui établira les plannings des chauffeurs.

Pour Rachid Boudjema, président de l'Union nationale des taxis, il s'agit d'une «deuxième ubérisation de la profession» au profit des géants du sanitaire, notamment «les grosses structures d'ambulanciers». Cette loi «construite en catimini» va selon lui «rendre plus rentables» ces entreprises, «au détriment des petits artisans taxis».

Auprès de radio Maritima, le 7 décembre dernier, Rachid Boudjema a par ailleurs regretté que cet article oblige les patients à «accepter d'être entassés dans des véhicules au nom des économies et soi-disant de l'écologie». Il estime que le malade est privé du «libre choix» de son transporteur et fustige la création de «charters médicaux». «Même si la consultation est à 11h, on passera vous prendre à 7h et ensuite vous attendrez sur place».

des bouchons sur l'a1 et l'A13

Outre l'autoroute A1 qui a connu de nombreux ralentissements, l'A13 a aussi été touchée avec un embouteillage important entre Rocquencourt et Saint-Cloud, ainsi qu'à Louveciennes (Yvelines). Un autre cortège s'est élancé sur l'autoroute A106 au départ de l'aéroport Orly

Opérations escargot des taxis en cours en Ile-de-France.



Comptez 40mn sur l'A13 entre Rocquencourt et Saint-Cloud





: Auditeur de France Bleu Paris





➡️ https://t.co/DCYYU8QHOw pic.twitter.com/PkEM5DXHoE — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 12, 2024

Une mobilisation avait déjà eu lieu en décembre pour manifester contre cette même loi.