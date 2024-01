Agglomération parisienne : violences conjugales toujours en hausse, baisse des violences dans les transports

Les violences conjugales sont toujours en hausse à Paris et en petite couronne en 2023, tandis que les vols à la tire et les violences dans les transports baissent. Dans les transports en commun, 1.049 faits de violences en moins ont été comptabilisés en 2023 par rapport à 2022.

Les violences conjugales sont toujours en hausse à Paris et en petite couronne en 2023, tandis que les vols à la tire et les violences dans les transports baissent (-20,8%), à 6 mois des Jeux olympiques 2024, a annoncé samedi la préfecture de police.

Les violences physiques non crapuleuses sont, elles, en hausse de 3,9 % sur l'agglomération, qui comprend Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Mais ces violences connaissent une «baisse continue depuis l'été 2023», assure la préfecture de police, qui espère une «amélioration à venir en 2024».

Dans les transports en commun, 1.049 faits de violences en moins ont été comptabilisés en 2023 par rapport à 2022. «La présence policière», a été «rehaussée», en «ciblant les gares et stations les plus criminogènes», précise la préfecture de police, qui rappelle que 700 patrouilles par jour seront déployées dans les transports pendant les Jeux Olympiques (125 par jour actuellement).

Vols à la tire en recul

Les atteintes aux biens, qui comprennent les vols avec violences (-17,3%) ou les vols à la tire (-3,4%), sont globalement en recul. Cette baisse est due à un renforcement de la «présence visible et dissuasive» des forces de l'ordre, assure la préfecture de police, notamment dans des zones «prioritaires» comme le secteur de la tour Eiffel, où la baisse des atteintes aux biens baisse «drastiquement» (-30 %).

Le quartier du monument le plus emblématique de Paris, qui a retrouvé une forte fréquentation depuis le Covid-19, a connu ces derniers mois plusieurs cas de viol et un attentat commis non loin de là le 2 décembre par un islamiste radicalisé qui a tué un touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes.

Les cambriolages commis dans l'agglomération restent «stables» (+0,6 %), mais les vols dans les domiciles sont en «baisse notable» (-3,5 %), selon la préfecture.

Violences conjugales en augmentation

Les vols à main armée sont, eux aussi, en baisse (-13,5%), tout comme les vols à la tire (-3,4%) et les vols de véhicules (-7,3% sur l'agglomération, -18% à Paris).

Les violences conjugales continuent, elles, d'augmenter (+4%), mais de «façon moins franche que les années précédentes», souligne la préfecture de police. Les violences intrafamiliales, qui comprennent aussi les violences commises sur les enfants, enregistrent une baisse de 11,5%.

Dans la lutte contre le trafic de crack, 491 trafiquants ont été interpellés en 2023, contre 285 en 2022, souligne la préfecture de police, alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait donné en juillet 2022 un an au préfet de police Laurent Nuñez pour régler cette crise.