Conférence de presse d’Emmanuel Macron : nouveau gouvernement, loi immigration... Quels seront les sujets évoqués par le président ce mardi ?

Le président de la République Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse mardi 16 janvier à partir de 20h15. Il devrait notamment évoquer le dernier remaniement, loi immigration ainsi que la «priorité absolue» du nouveau gouvernement accordée à l'éducation.

Annoncée dans le cadre du «rendez-vous avec la nation», Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse ce mardi 16 janvier 2024 à 20h15, diffusée sur les chaînes d’information, ainsi que les journaux télévisés de TF1 et France 2. «Il s'agit de fixer le sens profond de l’action pour ce nouveau gouvernement dans un moment où peut se fixer en quelques mois le visage de plusieurs décennies», a communiqué l’Élysée.

Lors de ses vœux du 31 décembre, le président de la République avait évoqué des chantiers à venir sur «l’école, l’enfance et l’éducation», mais aussi sur «une République plus forte», pour «atteindre notre ambition du plein-emploi», tout en donnant un rendez-vous politique «dans les prochaines semaines» sans plus de détails.

un «réarmement» économique et civique

Ainsi, le président déroulera la dynamique qu'il entend donner à cet «an II» de son quinquennat, et la manière dont il compte relever les défis auxquels le pays est confronté. Le récent remaniement, l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, et la «priorité absolue» donnée à l'éducation feront donc partie de la discussion, tout comme la loi immigration adoptée dans la douleur, fin 2023.

Lors de ses vœux, Emmanuel Macron avait également promis un «réarmement» économique et civique, pour contrer ce qu'il estime être un processus de «décivilisation». La question du pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français, devrait donc être abordée tout comme celles liées à l'insécurité et à la santé. En outre, le chef de l'État, sans majorité à l'Assemblée nationale, pourrait aussi revenir sur le projet de loi sur la fin de vie prochainement débattu par les parlementaires.

Parmi les principaux sujets d'actualité internationale sur lesquels Emmanuel Macron sera attendu ce mardi, figurent la position de la France à propos des derniers développements du conflit israélo-palestinien ou encore la poursuite de la guerre en Ukraine, ainsi que l'aide future apportée par Paris à Kiev.

Enfin, le chef de l'État devrait également consacrer du temps aux grands rendez-vous de l'année à venir comme le 80e anniversaire du Débarquement, la réouverture prévue en décembre de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore les Jeux Olympiques.