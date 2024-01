Quelle différence entre le congé parental actuel et le «congé de naissance» souhaité par Emmanuel Macron ?

Au cours de sa conférence de presse de ce mardi 16 janvier 2024, Emmanuel Macron a annoncé l’instauration d’un «congé de naissance», qui remplacerait le congé parental. Voici ce qui différencie les deux types de congés.

Relancer la natalité. Alors que le nombre de naissances a reculé de 6,6% en 2023, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 16 octobre le remplacement du congé parental par un «congé de naissance».

«Après l'allongement du congé de paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance serait un élément utile» pour la démographie, a assuré le président.

Un congé plus court mais mieux rémunéré

En ce sens, ce «congé de naissance» sera «mieux rémunéré» mais plus court. Il permettra «aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant s'ils le souhaitent», a indiqué Emmanuel Macron.

Un congé volontairement plus court donc, d'une durée de six mois contre un an minimum pour le congé parental actuel, qui selon le chef de l'Etat, «éloigne beaucoup de femmes du marché du travail».

Le détail de la rémunération de ce «congé de naissance» n'a pas été dévoilé, pour le moment.

A titre de comparaison, le congé parental actuel a une durée d'un an minimum, et est renouvelable plusieurs fois, pour atteindre trois ans au maximum. Pour bénéficier du congé parental, il faut justifier d’une ancienneté d’un an au sein d’une entreprise ou de la fonction publique.

Comme évoqué par Emmanuel Macron, ce congé est très mal rémunéré. En effet, dans le système actuel, le salarié ou le fonctionnaire ne bénéficie plus de son salaire mais est indemnisé à hauteur de 429 euros par mois.