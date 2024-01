Vélib : avec 3.000 vélos supplémentaires et des stations agrandies, le service s'embellit avant les JO 2024

Les usagers des Vélib, ces vélos parisiens disponibles en libre-service, auront accès, au fur et à mesure de l'hiver, à plus de 3.000 bicyclettes supplémentaires, soit un service augmenté de 20%. Des stations éphémères seront également installées pour les Jeux olympiques cet été, près des lieux de forte affluence.

Amis parisiens de la pédale, l'année 2024 est signe de bonnes nouvelles. Invité chez France Bleu Paris ce lundi 15 janvier, Sylvain Raifaud, conseiller EELV à la mairie de Paris et président du Syndicat Autolib' et Vélib' Métropole, a annoncé plusieurs améliorations du service Vélib', avec de nouveaux véhicules et l'agrandissement des stations. Avec, en ligne de mire, des installations éphémères pour les Jeux olympiques.

3.000 vélib' supplémentaires avant la fin de l'hiver

«Le premier combat a été d'obtenir plus de vélos. Et nous allons en avoir 3.000 supplémentaires cet hiver», a-t-il assuré au micro de la radio locale. Déjà doté d'une flotte de 19.000 appareils, dont 40% à assistance électrique, Vélib' devrait donc être constitué de près de 22.000 vélos dès cet hiver, soit une hausse de 20%.

L'amélioration de la répartition des vélos sur l’ensemble du réseau est notre priorité n°1. Cela passe par des moyens supplémentaires mis en place par Smovengo, et des stations agrandies dans les quartiers les plus sollicités. 5/7 pic.twitter.com/b4vpftewGq — Sylvain RAIFAUD (@sylvainraifaud) November 25, 2023

«Plus de vélos, cela veut dire des vélos en meilleur état», a-t-il assuré. «Un vélo fait entre 10 et 20 courses par jour. Si on dispose de 20% de vélos en plus cela va faire moins de sollicitation».

L'état des vélos disponibles a été largement critiqué par les abonnés Vélib'. L'an dernier, 30.000 usagers victimes de dysfonctionnement d'un vélo à assistance éléctrique ont reçu une indemnisation compensatoire de 3 euros. Mais le problème est plus large puisqu'avec près de 400.000 abonnés pour seulement 19.000 vélos, le service est sur-sollicité.

Des stations agrandies dans le centre-ville

L'un des points de dissonance sur le réseau reste évidemment la répartition des places en station, notamment dans le centre-ville. Nombreux sont les utilisateurs de Vélib' à se plaindre de l'absence de places de parking pour garer leur vélo. C'est le cas des zones de forte affluence en centre-ville, comme Châtelet, Hôtel de Ville, le Louvre ou Opéra.

«Les stations qui sont pleines dans le centre de Paris, c'est quelque chose auquel nous avons été sensibilisés», soutient Sylvain Raifaud. «On va donc agrandir une centaine de stations à l'intérieur de Paris, dans les secteurs les plus sollicités. Nous allons commencé au printemps, avec 15 stations, avec plus de places et donc, plus de capacité pour déposer les vélos».

Interrogé sur la zone autour du BHV Marais, l'élu soutient qu'il s'agit d'un des sites concernés par cette transformation. Actuellement, 1.464 fonctionnent chaque jour pour accueillir les vélos, soit une moyenne d'environ 13 vélos par station. Mais avec d'énormes disparités selon les zones.

Des stations éphémères pour accéder aux sites sportifs des JO

Vendus comme des jeux 100% cyclables, les Jeux olympiques de Paris 2024 sont également une date clé pour le réseau Vélib'. Avec une flotte proche des 22.000 véhicules, le service contrôlé par l'opérateur Smovengo se dotera de stations éphémères à proximité des sites des épreuves olympiques.

«Nous avons identifié 10 sites, 7 à l'intérieur de Paris et 3 à l'extérieur (en Île-de-France) dans lesquels on va pouvoir accueillir plusieurs centaines de vélos les jours d'épreuve. C'est ce qu'on avait fait pour la Coupe du monde de rugby en 2023», complète Sylvain Raifaud.

L'élu au Conseil de Paris en a détaillé quelques-uns : le Stade de France (Saint-Denis), le stade Yves-du-Manoir (Colombes), le Centre aquatique olympique de Saint-Denis, l'Arena de Paris la Défense (Nanterre) ou encore l'Arena l'Adidas Arena (porte de la Chapelle, dans le 18e arrondissement), qui sera ouverte le 11 février prochain.

Pour lui, «c'est la garantie que si vous allez avec un Vélib' pour une épreuve olympique, vous aurez un endroit pour le remettre et vous êtes certain de trouver un vélo pour repartir». Reste à savoir si la flotte renforcée sera suffisamment disponible pour les plus de 15 millions de touristes attendus pour les Jeux olympiques entre le 26 juillet et le 8 août prochain.