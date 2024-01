Marineland d'Antibes : la justice interdit temporairement le déplacement des orques

Le tribunal judiciaire de Grasse a décidé ce mercredi 17 janvier, que le Marineland d'Antibes devait conserver ses orques pendant au moins quatre mois en vue d'une expertise sur leur état de santé, à la suite des craintes de l'association One Voice concernant un éventuel départ précipité au Japon.

Nouveau rebondissement dans l'affaire des orques d'Antibes. Considéré comme le plus grand zoo marin d'Europe, le Marineland devra garder ses trois mammifères pendant au moins quatre mois en attendant les résultats de l’expertise sur leur santé, ordonnée à l’automne, d’après la décision en référé du tribunal judiciaire de Grasse, ce 17 janvier. L’organisme One Voice, craignait un transfert imminent des animaux vers le Japon.

Depuis 2019, plusieurs plaintes ont été déposées à l'encontre de l’établissement pour des mauvais traitements envers les orques, en se basant sur des images des cétacés et des comptes rendus d'experts qui les ont observés depuis le bord du bassin.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ordonné une expertise, fin septembre, concernant les conditions de vie des orques et l'état clinique de deux mâles, Inouk, âgé de 24 ans, et Moana, décédé un mois plus tard à l'âge de 12 ans. Les experts désignés par la justice doivent se rendre au parc zoologique le 19 janvier afin d'établir un rapport définitif. En attendant, le juge a décidé que les orques devaient rester au Marineland pendant au moins quatre mois.

Wikie, la sœur d’Inouk, âgée de 22 ans, et Keijo, le fils de Wikie, âgé de 10 ans, ne sont pas directement concernés par l'expertise. Toutefois, les trois orques doivent rester ensemble afin que les professionnels puissent étudier les interactions d'Inouk avec les deux autres.

Aucune décision prise concernant le futur des orques

Alors que l'association One Voice craint un transfert des trois orques vers le Japon, le parc a été surpris récemment en train de familiariser les cétacés avec le brancard qui sera utilisé pour les soulever et les transférer sur un camion, puis dans un avion.

Lors d’une audience ce mardi16 janvier, à Grasse, Marineland a toutefois indiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise à propos du futur des orques, alors que les spectacles mettant en scène ces animaux seront interdits à compter de décembre 2026, conformément à la loi de 2021 visant à lutter contre les maltraitances animales.

Le parc a confirmé avoir pris connaissance de la décision, tout en soulignant qu'il avait déjà accueilli deux experts envoyés par le ministère de la Transition écologique le 28 novembre, à la suite du décès de Moana.

«Dans leurs rapports respectifs, ils ont souligné le professionnalisme et l'expertise de l'équipe, l'adéquation des infrastructures, de l'alimentation, des soins et du suivi vétérinaire des orques, ainsi que la qualité de l'eau des bassins», a rappelé le parc.

One Voice se mobilise depuis des années afin que les orques, nées en captivité à Antibes, puissent être placées dans un sanctuaire marin au Canada plutôt que d’être envoyées dans un pays moins protecteur pour continuer les spectacles.