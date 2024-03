Mort de l'orque Inouk : une action militante prévue ce samedi devant Marineland d'Antibes

Suite à la mort de l'orque Irouk au Marineland d’Antibes survenue cinq mois après celle de Moana, l’association One Voice prévoit une action militante ce samedi 30 mars devant le parc en hommage au cétacé.

C’est un incident qui va rouvrir les débats autour des orques tenues en captivité en France. Suite au décès d'Inouk, au parc animalier Marineland d'Antibes, plusieurs associations de défense des animaux ont vivement réagi. Parmi elles, One Voice qui mènera ce samedi 30 mars, une action militante «en hommage à Inouk». Le parc avait annoncé le décès de cette orque de 25 ans, jeudi 28 mars.

L’association One Voice a publié, ce jeudi 28 mars, un communiqué sur X, dans lequel elle indique porter plainte contre le parc, et explique tout mettre en œuvre «pour que le delphinarium réponde de ses actes et ne puisse se défiler une fois de plus».

Ce n’est pas la première fois que l’association place Marineland face à la justice. En septembre 2023, One Voice avait demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de réaliser une expertise sur les conditions de vie des orques, et sur l’état de santé d’Inouk et Moana, morte il y a cinq mois, jugé «piteux» par l’association.

Déjà en 2019, l’association avait demandé la rédaction d’un rapport à Ingrid Visser, spécialiste des orques, suite à l’observation du comportement d’Inouk. Ainsi, il en était ressorti qu’«Inouk souffrait d'un déchaussement des dents, de dents cassées dont certaines avec la pulpe exposée, ainsi que de facteurs de stress aigus et chroniques manifestes, associés à un confinement non naturel. En somme, il a une qualité de vie amputée en raison de sa captivité».

Suite à ce constat, One Voice avait déposé plainte contre le Marineland d’Antibes et avait demandé à ce que l’orque soit placée en sanctuaire marin.

Concernant Inouk, une autopsie va être réalisée dans les prochains jours pour déterminer les causes du décès. De son côté, le parc a annoncé sur Facebook, que la reprise des spectacles, initialement prévue ce week-end, était reportée.

Le Parti animaliste a également réagi à cette annonce dans un communiqué. Il «exprime sa tristesse et son indignation après le décès de l'orque Inouk au parc Marineland d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, et condamne fermement le traitement cruel infligé à cet animal tout au long de sa vie».

Sur les quatre orques du Marineland d’Antibes, il ne reste à présent plus que Wikie, agée de 22 ans, et Keijo, âgée de 10 ans. Leur sort est encore incertain, compte tenu de l’arrêt des spectacles de cétacés prévu à partir de décembre 2026, en application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, contre la maltraitance animale.