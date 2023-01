Maltraitance animale : ce que contient le nouveau plan présenté par Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, et celui de l'Agriculture Marc Fesneau, se sont rendus vendredi 27 janvier au matin dans une SPA de l’Essonne. Un déplacement à l'issue duquel un nouveau plan gouvernemental de lutte contre la maltraitance animale a été présenté.

Au chevet des animaux. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, et celui de l'Agriculture Marc Fesneau, se sont rendus, ce vendredi 27 janvier, à la SPA de Chamarande, dans l’Essonne.

Après avoir échangé avec les équipes de la Société protectrice des animaux (SPA) et visité le chenil de la structure, le locataire de Beauvau a confirmé que le gouvernement allait renforcer la lutte contre les «actes de violences insupportables» que subissent les animaux.

Des policiers et gendarmes «référents»

Pour ce faire, Gérald Darmanin a indiqué que serait nommé dans chaque commissariat et brigade de gendarmerie un «référent» chargé de «prendre les plaintes et d'enquêter» sur toutes les affaires afférentes à la maltraitance animale. Un contingent total de 4.000 agents a été évoqué.

Les animaux sont des êtres vulnérables, doués de sensibilité, qui méritent notre protection. Les actes de violences qu’ils subissent parfois sont insupportables. C’est pourquoi j’ai décidé de renforcer les moyens de lutte contre ces violences que les Français n’acceptent plus ⤵️ pic.twitter.com/akULEODfre — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 27, 2023

Le ministre de l'Intérieur a également indiqué qu'il recevrait prochainement les associations de protection des animaux pour «renforcer» un partenariat entre elles et ses services.

Corinne Vignon, députée LREM de Haute-Garonne et présidente de la Commission sur la condition animale à l’Assemblée nationale, a également pris part à ce déplacement.

Cette dernière, porteuse de la proposition de loi visant à interdire les colliers dits de «dressage», votée à la quasi-unanimité dans l’Hémicycle le 16 janvier dernier, s’était félicitée la veille auprès de CNEWS du déplacement de Gérald Darmanin qui, «sait que les gens sont sensibles à la cause animale».

Engagé sur ces questions depuis déjà plusieurs semaines, le ministère de l’Intérieur avait lancé en octobre 2022 une division d’enquêteurs, chargée de traiter spécifiquement les dossiers de maltraitance animale. Une première dans l’histoire des forces de l’ordre. Composée de 15 policiers et gendarmes spécialisés, cette équipe est rattachée à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.

Des sessions de sensibilisation à la cause animale ont également été réalisées par la SPA auprès de 4.000 agents de la police nationale et de la gendarmerie. Pour rappel, en 2022, la Société protectrice des animaux a pris en charge 44.199 animaux abandonnés.

Selon une étude de la place Beauvau, les atteintes envers les animaux domestiques ont augmenté de 30 % entre 2016 et 2021. Les premiers animaux victimes de ces atteintes sont les chiens (46 %) et les chats (24 %) et les auteurs sont des hommes à 73 %, qui dans leur majorité sont âgés de 30 à 44 ans.