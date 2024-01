Météo : pourquoi la neige rend-elle l’environnement moins bruyant lorsqu’elle tombe ?

Ce mercredi 17 janvier, plusieurs départements ont été placés en vigilance orange pour «neige-verglas» après l'arrivée de la dépression Irène dans l'Hexagone. Le plus étonnant, les flocons représentent une source de calme… et de silence, l’environnement devenant moins bruyant lorsque la poudreuse tombe. Un phénomène qui s'explique scientifiquement.

Avec l'arrivée de la dépression Irène en France, plusieurs départements ont été placés, ce mercredi 17 janvier, en vigilance orange pour «neige-verglas» par Météo-France. À Paris, le service météorologique s'attend à des cumuls significatives dans la soirée pouvant atteindre 2 à 5 cm, voire 10 cm localement.

Si la neige réveille notre âme d’enfant, cette couche blanche provoque également une étrange sensation de silence dans une atmosphère ouatée. Cela s’explique par plusieurs manières. D’abord, lorsqu’elle tombe, la neige entraîne un changement dans les habitudes.

Par conséquent, on retrouve moins de gens dans la rue, l’environnement sonore devient plus étouffé qu’à l’accoutumé (moins de véhicules et de motos dans les rues) et les vitesses de circulation sont réduites pour les véhicules à moteur.

La propagation du son étouffée

Mais un autre point scientifique peut aussi expliquer cet étrange silence que l’on retrouve lorsqu’il neige. D’une part, il faut savoir que la neige n’est pas tout à fait silencieuse. Le bruit des flocons n’est juste pas perçu par l’oreille humaine.

En revanche, si l’on remarque bien, les loups, les chauves-souris et les oiseaux se retirent dès l’apparition des premiers flocons pour s’abriter car ils sont en mesure d’entendre le bruit de la poudreuse. Les poissons, eux, peuvent également percevoir ce bruit lorsque les flocons tombent à la surface de l’eau.

D’autre part, la neige dispose d’une capacité étonnante à absorber les ondes sonores. Ces dernières circulent soit par l’air soit en se reflétant sur des surfaces. Plus la surface est dure, plus le son est transporté.

Toutefois, les flocons de neige sont remplis d’air. Comme l’explique la météorologue Bernadette Woods Placky à Mashable, la neige, lorsqu’elle tombe, forme une surface plus molle que l’eau. Quand ils s’empilent, les flocons bloquent les vibrations et les empêchent de réfléchir. Le son est alors incapable de rebondir sur la neige et est donc absorbé.

Résultat : on retrouve une atmosphère bien plus calme que d'habitude et bien plus silencieuse.