Météo : quand les températures vont-elles augmenter ?

Alors qu’un épisode de froid est toujours en cours dans l’Hexagone, les températures de ces derniers jours ont été «régulièrement 6 °C en dessous des normales de saison». Interrogée par CNEWS ce mercredi 10 janvier, Météo-France a indiqué que le mercure devrait rester bas tout au long de la semaine en cours.

Depuis dimanche dernier, les températures ont brutalement chuté dans l’Hexagone. Une baisse provoquée en partie par le phénomène météorologique «Moscou-Paris», ramenant de l’air frais de Sibérie et de Scandinavie.

En raison de cet épisode de froid, le Cantal et la Lozère ont été placés en vigilance orange pour «neige-verglas» par Météo-France ce mercredi 10 janvier après-midi. De plus, le service météorologique a par ailleurs précisé à CNEWS que «dans la nuit de mercredi à jeudi puis jeudi matin, dans l'intérieur de l'Occitanie, un épisode de neige à basse altitude est attendu».

Et pour les jours à venir, Météo-France a estimé que les températures devraient rester «en dessous des moyennes de saison tout au long de la semaine» en cours. Le service météorologique prévoit par ailleurs une «reprise d'un temps plus doux et pluvieux par la façade atlantique la semaine suivante dans une ambiance douce».

Selon les prévisions probabilistes, les maximales devraient ainsi grimper, lundi 15 janvier prochain, jusqu'à 8 °C dans le Nord-Ouest, 6 °C dans le Nord-Est, 15 °C dans le Sud-Ouest et 14 °C dans le Sud-Est.

Un mardi moins froid que prévu

Annoncée comme étant la plus froide de la semaine, la journée de mardi a finalement été moins froide que prévu, d’après Météo-France. Globalement, bien que l’indicateur thermique national soit de 0,2 °C mardi 9 janvier, les températures sont restées sous la barre du 0 °C le même jour. C’est le cas, par exemple, à Prades-le-Lez (Hérault) où le thermomètre est descendu jusqu’à – 8,7 °C, ou encore à Nancy où le mercure a atteint -6,8 °C. À Reims, on a enregistré -5,5 °C.

«Pour les régions du Nord-Ouest, Caen n’avait pas connu un épisode significatif neigeux depuis mars 2013. Pour les températures, elles ont été régulièrement 6 °C en dessous des normales de saison, jusqu’à 9 °C pour les départements de la Bretagne. A Brest, par exemple, on relève -4,6 °C, il faut remonter à février 2018 pour retrouver une température plus basse», a indiqué Météo-France à CNEWS.