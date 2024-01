Enlèvement de Neilylah : ce que l'on sait de la mère du bébé, placée en garde à vue

Enlevée jeudi au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne), la petite fille âgée d’un mois a été retrouvée saine et sauve ce vendredi 19 janvier. Sa mère qui se trouvait avec elle, a été placée en garde à vue au commissariat de Sevran.

Lors du déclenchement de l'alerte enlèvement pour retrouver la petite fille d’un mois enlevée à l’hôpital de Meaux jeudi, les autorités avaient désigné comme suspecte la mère de l’enfant, Tracy (alias Chelsea) Ngoie, âgée de 21 ans, une jeune femme sans domicile fixe en situation de précarité. Le nourrisson a en effet été retrouvé avec la jeune femme ce vendredi, quelques heures après le déclenchement du dispositif d'alerte.

D’après le procureur de la République de Meaux, Neilylah a été, dès sa naissance, «placée en réanimation dans un service de néonatalogie pour détresse respiratoire».

Signalements du personnel hospitalier

La jeune femme et le bébé avaient ensuite été transférées à l'unité mère-enfant de l'hôpital de Meaux. C’est alors que «des éléments d’inquiétude quant à la prise en charge du nourrisson par sa mère, des propos inadaptés et violents, et des comportements brutaux» ont été relevés par le personnel hospitalier.

Suite à des signalements, une ordonnance de placement provisoire a alors été prise par la justice.

Informée de cette décision le 17 janvier dernier, la jeune mère serait passé à l’acte le lendemain, a précisé le magistrat en conférence de presse. La disparition de l'hôpital de la mère et de Neilylah avait en effet été constatée jeudi soir à 20h30.

Pour l'heure, «si en apparence tout va bien pour l’une comme pour l’autre», la mère a été placée en garde à vue au commissariat de Sevran.