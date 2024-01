Européennes 2024 : ruralité, territoires... Une liste menée par des députés du groupe LIOT bientôt dévoilée

Une liste transpartisane, à l'image du groupe LIOT à l’Assemblée nationale, visant à défendre les territoires ruraux, insulaires et ultramarins devrait être dévoilée d’ici à la fin du mois de janvier. Une alliance que CNEWS dévoile en exclusivité.

«Défendre l’Europe des territoires». Alors que les partis politiques dévoilent petit à petit leurs têtes de liste pour les prochaines élections européennes, le 9 juin prochain, des députés du groupe LIOT, présent à l’Assemblée nationale, vont bientôt rentrer dans la course.

Selon des informations recueillies par CNEWS, cette alliance devrait annoncer sa liste d’ici à la fin du mois de janvier. A l'image de LIOT, elle sera transpartisane et composés d’élus et acteurs locaux, de centre gauche et de centre droit, mais aussi d’écologistes, d’ultramarins et de régionalistes.

Une liste qui souhaite «défendre la ruralité et les territoires oubliés contre la technocratie en folie, le parisianisme et l’entre soi». «Nous voulons être utiles, rendre l'Europe aux citoyens , aux acteurs et élus locaux. Il est temps d’inverser la spirale et d’insuffler une nouvelle culture démocratique au sein de l’Europe. Qui, mieux que les maires, les élus et les acteurs locaux pour incarner ce renouveau», a considéré Bertrand Pancher, député de la Meuse et co-président du groupe LIOT.

D’autres élus ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils participeront à cette liste, tels que Charles de Courson, élu dans la Marne, Olivier Serva, député de Guadeloupe, Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche, ou encore Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, le mouvement de la ruralité et de nombreux élus locaux et responsables associatifs.

Une autre option aux «3 gros pôles»

Espérant obtenir un score à deux chiffres le 9 juin prochain, cette liste, soutenue également par l’association «UTILES», qui réunit des personnalités du centre, de droite, des écologistes de gauche, et qui a pour objectif de créer un pôle central humaniste», veut rassembler ceux qui ne «se retrouvent pas dans les 3 pôles dirigés par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon».

Fervent défenseur des territoires, le groupe LIOT s’était largement fait remarquer l’année dernière, faisant presque tomber le gouvernement par le dépôt de sa motion de censure, ayant échoué à 9 voix près, en s’opposant fermement à la réforme des retraites, poussant l’exécutif et la présidente de l’Assemblée nationale à intervenir.