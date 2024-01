Voici le montant maximum qu'il est désormais possible de payer en argent liquide dans l'Union européenne

Dans certains pays européens comme l'Autriche ou l'Allemagne, les paiements en cash étaient illimités jusqu'à présent. Les États membres se sont mis d'accord pour limiter les règlements en espèce à un certain montant.

Le Parlement européen et les Etats membres se sont mis d'accord pour limiter à 10.000 euros les paiements en liquide au sein de l'Union européenne, dans le cadre d'une législation contre le blanchiment d'argent. Certains pays, comme la France, disposent déjà de règles plus strictes que les nouvelles dispositions européennes sur le paiement en liquide.

Mais dans d'autres États, comme l'Autriche ou l'Allemagne, les paiements en cash restaient jusqu'ici illimités. La disposition fait partie d'un texte également destiné à mieux lutter contre le financement du terrorisme, conclu après deux ans et demi de négociations et qui entrera en vigueur dès cette année. L'objectif est de se rapprocher des règlementations existantes très disparates dans les 27 pays de l'UE pour détecter et limiter les transactions douteuses.

L'application des nouvelles règles étendue au secteur des crypto-actifs

L'application de ces règles sera étendue au secteur des crypto-actifs afin de garantir là aussi une traçabilité. Elles concerneront également le commerce des produits de luxe comme les métaux précieux, les bijoux, les montres, ainsi que celui des voitures très haut de gamme, des jets privés ou des yachts.

La nouvelle législation renforcera par ailleurs les pouvoirs des services de renseignements financiers. Le Parlement européen et les États membres avaient déjà approuvé en décembre la création d'une agence de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le futur siège de cette organisation est convoité par plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne.