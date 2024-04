Voici les 10 catcheurs les plus riches de tous les temps

Discipline sportive très regardée dans le monde, le catch a connu de nombreux champions qui ont réussi à faire fortune. Voici le Top 10 des catcheurs les plus riches de tous les temps.

Qui est le catcheur le plus riche de la planète ? Légende du ring mais aussi star du cinéma, The Rock, alias Dwayne Johnson, occupe la première place avec une valeur nette déclarée de 800 millions de dollars (751,4 millions d’euros). Il devance Triple H et John Cena.

Le top 10 des catcheurs les plus riches de l’histoire

1. Dwayne Johnson/The Rock : 800 millions de dollars (751,4 millions d’euros)

2. Triple H : 250 millions de dollars (234,8 millions d’euros)

3. John Cena : 80 millions de dollars (75,1 millions d’euros)

4. Stone Cold : 30 millions de dollars (28,2 millions d’euros)

5. Hulk Hogan : 25 millions de dollars (23,5 millions d’euros)

6. Brock Lesnar : 20 million de dollars (18,8 millions d’euros)

7. Chris Jericho : 18 millions de dollars (16,9 millions d’euros)

8. The Undertaker : 17 millions de dollars (15,9 millions d’euros)

9. Dave Bautista : 16 millions de dollars (15 millions d’euros)

10. Mick Foley : 14 millions de dollars (13,1 millions d’euros)