Mont-Blanc : un mort dans une avalanche en secteur hors-piste

Une avalanche survenue sur le secteur hors-piste du massif du Mont-Blanc a entraîné le décès d'une personne et causé des blessures légères à une autre, ce 20 janvier.

Une avalanche fatale. Une personne a perdu la vie et une autre a été blessée lors d'une avalanche survenue ce samedi 20 janvier dans un secteur hors-piste proche de Chamonix, au Mont-Blanc, selon les autorités de la préfecture de Haute-Savoie.

La coulée, d'une trentaine de mètres, s'est déclenchée à 13h40 au lieu-dit «Les Grossailles» sur le domaine skiable de Chamonix-Mont-Blanc dans la zone du Tour, «impliquant quatre personnes».

Suite à l'avalanche en secteur hors piste ce jour, @Prefet74 adresse ses sincères condoléances aux proches de la victime, ainsi que ses pensées aux personnes impliquées. Il remercie également l’ensemble des effectifs ayant permis de mener à bien les opérations de recherche. pic.twitter.com/EzBVh92MOY — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) January 20, 2024

«Le bilan définitif fait état d’une victime décédée, un blessé léger et deux autres personnes indemnes», a indiqué la préfecture.

Une enquête ouverte

Un dispositif composé de cinq gendarmes, cinq sauveteurs en montagne du domaine skiable, un médecin spécialisé dans les urgences et quatre équipes avec des chiens a été rapidement mobilisé, avec l'appui d'un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie et d'un hélicoptère de la société CMBH.

Une enquête a été ouverte par le procureur de la République au tribunal judiciaire de Bonneville, afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Le risque d'avalanche devrait rester «important» dimanche (niveau 3/5) en altitude sur les massifs des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc, selon les autorités préfectorales. Ils ont exhorté les amateurs de montagne à être prudents et à s'équiper de manière adéquate, à savoir avec un casque, pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanche, moyens de communication chargés, etc.