Frédéric Gautier, directeur de Stanislas : «Une école catholique associée à l’Etat par contrat est aussi une chance pour la laïcité»

Invité de L’Heure des Pros ce dimanche 21 janvier, Frédéric Gautier, directeur de l’école privée Stanislas, à Paris, est revenu sur la polémique qui frappe son établissement, visé notamment par un rapport de l’Éducation nationale et une enquête pour «injures homophobes».

«Une école est un lieu d’intelligence avant d’être un lieu de militance». Frédéric Gautier, directeur de l’école privée parisienne Stanislas était l’invité de L’Heure des Pros ce dimanche sur CNEWS.

Alors que le lycée est visé par un rapport de l’Éducation nationale, dévoilé mardi par Mediapart, relevant des «dérives» dans la teneur des cours, mais aussi par une enquête pour «injures sexistes et homophobes», le directeur du lycée a considéré «qu’une école catholique associée à l’État par contrat» était «une chance pour la laïcité», défendant la mixité représentée dans son établissement.

Pour rappel, cette polémique trouve son origine dans les propos de la nouvelle ministre de l’Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra sur la scolarisation de ses enfants à Stanislas, suscitant un tollé. Fragilisée dès sa nomination, elle a demandé au Premier ministre Gabriel Attal de se dessaisir du rapport et du suivi de ses recommandations.

En réaction, la Ville de Paris avait décidé de suspendre son financement à l’école Stanislas «dans l’attente des clarifications requises de la part de l’Etat». De son côté, la région Île-de-France avait, quant à elle, pris la décision de maintenir son financement, tout en reconnaissant «des manquements».

la guerre école publique VS école privée relancée ?

Alors que plusieurs personnalités politiques, notamment, voient en cette polémique une occasion de relancer une guerre entre l’école publique et l’école privée, Frédéric Gautier a de son côté assuré que «Stanislas était lavé des soupçons et des accusations de la presse d’homophobie, de racisme et de sexisme», faisant allusion aux révélations de Médiapart, également dénoncées par le JDD, dans une enquête publiée ce dimanche 21 janvier.

«Notre projet est d’enseigner ce qu'est la foi chrétienne pour que nos élèves la connaissent. Ce n'est pas d'imposer de croire», considérant que «certains journalistes confondent l’exercice du culte et l’instruction religieuse».

Frédéric Gautier, sur l’enquête ouverte sur l’école privée pour injures homophobes et sexistes : «Stanislas est lavé des soupçons et des accusations de la presse d’homophobie, de racisme et de sexisme», dans #HDProsWE pic.twitter.com/VEWAsNqoq5 — CNEWS (@CNEWS) January 21, 2024

Ce vendredi, le parquet de Paris a annoncé qu’une enquête avait été ouverte en octobre dernier pour injure publique en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre et provocation publique à la haine ou à la violence».

En ce qui concerne ces propos sexistes et homophobes proférés dans son établissement, Frédéric Gautier a dénoncé le comportement d’un «intervenant bénévole en instruction religieuse qui a tenu des propos inacceptables». «Dès que nous les avons entendus, nous sommes intervenus pour le sanctionner et lui interdire de remettre les pieds dans l’établissement», a-t-il ajouté.