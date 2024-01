Jean-François Copé : «Il faut repenser le rapport entre la distribution et les agriculteurs»

Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche sur CNEWS et Europe 1, Jean-François Copé, maire LR de Meaux, est revenu sur la grogne en cours des agriculteurs français et européens. Pour lui, il «faut repenser le rapport entre la distribution et les agriculteurs».

La colère des agriculteurs français et européenns continue d'agiter le débat politique. En France, comme en Allemagne ou en Espagne, ces derniers sont en effet nombreux à protester contre les normes environnementales trop contraignantes. Dans l’Hexagone, des agriculteurs bloquent depuis jeudi soir l’autoroute A64 à hauteur de Carbonne (Haute-Garonne), près de Toulouse. Sur place, ils dénoncent des revenus insuffisants, les contraintes de la transition écologique sur leur activité et expliquent ne plus pouvoir vivre de leur métier. Une situation qui fait réagir le monde politique.

Alléger la bureaucratie

Face à cela, le gouvernement s’inquiète de voir le mouvement de colère prendre de l’ampleur. Et pour Jean-François Copé, invité ce dimanche du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1, la priorité immédiate est «d’alléger la bureaucratie». Et, selon le maire de Meaux commune de Seine-et-Marne largement agricole, cela doit être «piloté au niveau du Premier ministre».

Dans un second temps, l’ancien porte-parole du gouvernement estime qu’il faut «repenser complètement le rapport entre la distribution et les agriculteurs». «On a fait une loi Egalim. Celle-ci, en réalité, n’est pas appliquée, pas suffisamment. Elle n’est pas non plus traitée à Bruxelles. Tout ça donne un sentiment de très grande vulnérabilité pour nos agriculteurs», a-t-il déploré sur CNEWS.

De plus, les agriculteurs dénoncent aussi une concurrence déloyale des produits importés, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Face à cela, Jean-François Copé se demande ce que la France doit faire avec ces produits ukrainiens. Puis, concernant les normes environnementales, le maire de Meaux propose «de regarder d’un peu plus près les délais qu’on peut donner».