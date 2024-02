Présidentielle 2027 : Jean-François Copé plaide pour un candidat unique de la majorité et de la droite

Jean-François Copé plaide pour un candidat unique de la majorité et de l'opposition de droite pour l'élection présidentielle 2027. L'élu souhaite éviter un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Les stratégies pour la présidentielle 2027 commencent à se mettre en place. Le maire LR de Meaux, Jean-François Copé, s’est dit pour un candidat unique de la majorité et de l'opposition de droite à la présidentielle. L’ancien président de l'UMP voudrait éviter un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en 2027.

«Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, David Lisnard, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin... pour les Français, ils sont de droite et ça fait 6 candidats. François Bayrou se dit peut-être. On est à six et demi, sept», a-t-il déclaré sur Radio J.

«Quand on a trop de candidats, je ne vois pas comment on arrive à passer le cap parce que la présidentielle c'est deux tours», a-t-il précisé rappelant «qu’à l’extrême droite, il n’y a qu’une candidate, Marine Le Pen. À l’extrême gauche, il n’y a qu’un candidat, (Jean-Luc Mélenchon, ndlr)».

Marine Le Pen l'emporte selon un sondage

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Valeurs Actuelles, paru mercredi 7 février, Marine Le Pen remporterait l’élection présidentielle de 2027 face à Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon.

Emmanuel Macron ne pouvant se représenter à la présidence, la majorité sortante pourrait être portée en 2027 par l’actuel Premier ministre Gabriel Attal ou l’ancien locataire de Matignon et maire du Havre, Edouard Philippe.

D'ailleurs, Edouard Philippe, a dernièrement déclaré qu'il n'était pas officiellement candidat, mais qu'il labourait déjà le terrain en vue de cette échéance.

«Je n'ai aucun problème à dire qu'en effet, je me prépare. Pourquoi est-ce que je devrais être le seul à ne pas me préparer», a-t-il précisé.