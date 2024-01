Fabien Roussel : «Il faut faire tomber ce gouvernement»

«Il faut faire tomber ce gouvernement», a lancé sur CNEWS et Europe 1 ce mardi 23 janvier Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.

Un appel lancé à tous les partis politiques. Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a réagi à l’augmentation des factures d’électricité effective dès les mois de février prochain. Celle-ci devrait augmenter entre 8,6% et 9,8% pour la plupart des Français

«Le gouvernement s’entête à augmenter les taxes des Français donc il faut le faire tomber», a martelé l’homme politique mardi 23 janvier, sur le plateau de CNEWS.

Fabien Roussel a déploré l’annonce du gouvernement concernant l’augmentation des taxes, alors que celui-ci vient tout juste d’être remanié avec la nomination de Gabriel Attal à sa tête : «Il vient d’être nommé, il n’a même pas fait son discours de politique générale, et ce qui nous annonce c’est du racket (...) c’est encore taper dans le porte-monnaie des Français», a-t-il estimé.

Le secrétaire national du Parti Communiste Français a relevé des conséquences possiblement désastreuses de l’augmentation du prix de l'énergie, sur des populations aux revenus déjà modestes.

«Ce ne sont pas les plus riches qui vont être pénalisés par la politique qu’il mène, ce sont les retraités qui vont voir leur mutuelle augmenter de 20% à 30%, et les paysans qui devront payer plus cher leur essence», s’est-il indigné.

Fabien Roussel a également évoqué l’ensemble des Français, ainsi que les commerçants, artisans et PME, «qui voient le prix de l’électricité multiplié par deux ou par trois en moins de trois ans».