Sondage : 94% des Français contre l’importation des produits agricoles ne respectant pas les normes imposées aux agriculteurs

Alors que la colère des agriculteurs gronde partout dans le pays, un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD met en avant ce mardi que les Français sont quasi unanimes (94 %) en faveur de l’interdiction de l’import de produits agricoles étrangers ne respectant pas les normes imposées au monde agricole de l'Hexagone.

Une très large majorité qui frôle l’unanimité. Face aux appels à l’aide et à la colère des agriculteurs qui est montée d'un cran cette semaine, les Français sont 94% à se dire favorables à l’interdiction de l’import des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs dans notre pays.

Dans le détail de ce sondage publié ce mardi 23 janvier par l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, malgré quelques légères dissensions, une grande homogénéité des résultats se fait sentir. Ainsi les femmes sont plus enclines à soutenir cette interdiction (95%) que les hommes (93%), mais la tendance est quasi unanime sur la question.

Les moins de 35 ans sont 93% à considérer comme positive cette proposition, tout comme les 35-49 ans. Ce sont cependant les 65 ans et plus qui apportent le plus leur soutien à l’idée d’une telle mesure.

Commune rurale et agglomération parisienne à l’unisson

Le profil socio-professionnel des sondés révèle également une légère disparité puisque les CSP+ sont 96% en faveur de cette proposition contre 93% pour les CSP- et les inactifs.

Souvent mis dos-à-dos, les habitants des communes rurales et de l’agglomération parisienne interrogés dans le cadre de cette étude sont sur la même longueur d’onde. Ils sont ainsi, 96% à souhaiter interdire l’importation de produits agricoles étrangers qui ne respecteraient pas les règles imposées aux agriculteurs français.

Pour les communes de 2.000 à 100.000 habitants, ce taux d’approbation tombe à 92% et à 93% pour celle de plus de 100.000.

Une unité politique rare

Sur le volet politique une unité rare sur la question se ressent dans les réponses des personnes sondées. Ainsi, à gauche, l’alliance de la Nupes est plus que majoritairement encline à accepter une telle interdiction. Ils sont respectivement 96% en faveur de cette dernière chez la France Insoumise, 94% chez le Parti socialiste et 98% pour Europe Ecologie-Les Verts.

Les soutiens de la majorité présidentielle se reconnaissant dans le parti Renaissance sont légèrement moins favorable à une telle mesure qu’à gauche. Les personnes sondées sont ainsi 93% à répondre oui à la question.

A droite, les personnes sondées se réclamant des Républicains sont dans leur totalité en faveur d’une telle interdiction (100%), suivies de près par le Rassemblement national qui défend également dans son programme la préférence française (97%).

Plus étonnamment, les soutiens du parti d’Éric Zemmour, Reconquête - qui porte également un programme nationaliste -, sont les moins enclins à soutenir cette proposition d’interdire l’importation des produits étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français. Si la majorité est largement atteinte, ils sont tout de même 6 points derrière LFI à 90% de réponses favorables.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 23 janvier, auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.