«Maladie du Sanglier» : ce que l'on sait de ce virus mortel pour les chiens qui se répand dans le Sud-Ouest

Une maladie transmise par les sangliers a causé la mort de 8 chiens de chasse fin 2023. Principalement développée dans les régions du Sud-Ouest de la France, cette nouvelle menace virale reste méconnue.

En fin d'année 2023, une inquiétante épidémie de pseudo-rage chez les chiens de chasse a frappé au moins 10 d'entre eux. Cette maladie, transmise par les sangliers, inquiète de plus en plus les amateurs de chasse et les propriétaires de chiens.

La maladie d’Aujeszky, une menace virale méconnue

La maladie, également connue sous le nom de maladie d'Aujeszky, est une infection virale touchant les porcins à l'origine et qui s’est récemment mise à infecter les chiens.

La transmission se produit lorsqu'un chien ingère des viscères provenant d'un porc ou d'un sanglier infecté par le virus. S'il le mord ou s'il consomme un morceau, ou pire des abats, il contracterait automatiquement la maladie, entraînant inévitablement sa mort.

L'incubation est relativement courte (2 à 6 jours) et les symptômes sont caractérisés par une enflure de la gueule, des démangeaisons intenses et des symptômes neurologiques, engendrant des modifications soudaines de son comportement.

Cette maladie progresse rapidement et est souvent confondue avec la rage, même si le comportement du chien ne devient pas nécessairement agressif.

des CAS signalés dans plusieurs départements

La Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions les plus touchées avec des cas signalés en Gironde, dans la Creuse, en Dordogne, dans le Doubs et le Loir-et-Cher. Pour rappel, un sanglier solitaire peut parcourir des distances allant jusqu'à 50 km en une seule nuit.

une menace réelle pour les chiens de chasse

Etant en contact fréquent avec des sangliers, les chiens de chasse sont particulièrement exposés à cette maladie. À ce jour, aucun traitement n'est disponible, soulignant l'importance cruciale de la prévention pour protéger les animaux.

Face à cette menace grandissante, les propriétaires de chiens de chasse sont invités à redoubler de vigilance. Pour contenir la propagation de cette maladie mortelle, il est conseillé d’éviter de leur donner à manger des viscères de sanglier cru et de surveiller les changements de comportement chez les chiens.