Suède : attaqué et blessé par un ours, il le tue et le mange lors d'un repas familial

Photo d'illustration. Après avoir tué un ours qui l'avait attaqué en présence de son fils, un chasseur suédois a cuisiné la viande de l'animal sous forme de taco avant de la savourer lors d'un dîner de famille. [Adobe Stock]