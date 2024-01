Colère des agriculteurs : A1, A6, A71... Voici toutes les autoroutes bloquées en France ce samedi

De nombreuses autoroutes sont toujours bloquées ce samedi 27 janvier à travers la France par des agriculteurs en colère malgrè les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, hier dans le Lot-et-Garonne.

Des mesures jugées insiffisantes. La mobilisation des agriculteurs s'est amplifiée depuis mercredi avec une multiplication des blocages sur les autoroutes pour obtenir des «réponses concrètes» du gouvernement. Malgré un panel de 10 annonces mentionnées hier par le Premier ministre Grabiel Attal, la FNSEA notamment a appelé à continué les mobilisations dans toute la France. Voici les autoroutes qui sont bloquées ce samedi matin.

A1 : route coupée dans le sens de Paris-Lille, au niveau de Senlis

A6 : coupée dans les deux sens à proximité de Dijon, de Beaune à Sacy

A7 : bloquée dans le sens Sorgues-Orange

A9 : coupée dans les deux sens de Nîmes à Orange et aux alentours de Narbonne

A10 : coupée dans les deux sens de Jonzac à Rochefort

A13 : bloquée entre de la Heunière à Vironvay dans les deux sens

A16 : autoroute coupée dans les deux sens de Esches à Beauvais

A19 : bloquée dans le sens Savigny-sur-Clairis-Evry

A20 : coupée dans les deux sens de Caussade à Montauban

A31 : coupée de Echevannes à Aprey

A51 : coupée dans les deux sens de Manosque à Sisteron

A54 : coupée dans les deux sens de Saint-Martin-de-Crau à Salon-de-Provence

A61 : coupée dans les deux sens de Narbonne à Lézignan-Corbières et plus au Nord, entre Ramonville-Saint-Agne et Villenouvelle

A62 : coupée dans les deux sens de Agen à Boulac

A64 : coupée de Saint-Gaudens à Molère

A71 : dans les deux sens de Bourges à Jenzat

«Ce qui a été dit ce soir ne calme pas la colère, il faut aller plus loin», a affirmé le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau sur TF1, alors que le syndicat majoritaire, associé aux Jeunes agriculteurs, a mobilisé «plus de 72.000 agriculteurs» dans «85 départements» pour exprimer un malaise profond.

De son côté, Véronique Le Floc'h, la présidente de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a prévenu que les tracteurs de ses adhérents allaient «rester sur les routes». La Confédération paysanne, troisième syndicat, classé à gauche, a aussi déploré des mesures qu'elle a qualifiées de «très largement insuffisantes». Certaines routes devraient néanmoins être débloquées dans l'après-midi, selon les régions.